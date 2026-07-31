علامات تظهر على اليدين والأظافر قد تكشف أمراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:56 مساءً - يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي مئات الوظائف الحيوية التي تضمن استمرار العمليات الأساسية للحياة، إلا أن أمراضه غالبًا ما تتطور بصمت دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، وهو ما يجعل اكتشافها المبكر تحديًا كبيرًا.

ويؤكد الأطباء أن بعض التغيرات التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، خاصة في اليدين والأظافر والجلد والعينين، قد تكون مؤشرات تستدعي الانتباه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، خصوصًا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد، مثل الكبد الدهني أو التهاب الكبد أو تليف الكبد.

لماذا يصعب اكتشاف أمراض الكبد مبكرًا؟

يمتلك الكبد قدرة كبيرة على تعويض التلف الذي قد يتعرض له، لذلك يستطيع الاستمرار في أداء وظائفه حتى مع حدوث ضرر في جزء من أنسجته، وهو ما يؤدي إلى تأخر ظهور الأعراض لدى كثير من المرضى.

ويشارك الكبد في أكثر من 500 وظيفة داخل الجسم، من أبرزها:

تنقية الدم والتخلص من السموم.

إنتاج البروتينات المهمة للجسم.

المساهمة في عملية الهضم وإفراز العصارة الصفراوية.

تنظيم عمليات التمثيل الغذائي.

تخزين الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية.

ولهذا السبب، قد لا يلاحظ المريض وجود مشكلة إلا بعد وصول المرض إلى مراحل متقدمة، ما يجعل الانتباه إلى العلامات المبكرة أمرًا بالغ الأهمية.

اصفرار العينين والجلد.. من أبرز العلامات

يعد اليرقان من أشهر العلامات التي قد تشير إلى وجود خلل في وظائف الكبد، ويظهر على هيئة اصفرار في بياض العينين أو الجلد.

ويحدث ذلك نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم، بسبب عدم قدرة الكبد على معالجتها والتخلص منها بصورة طبيعية.

ويؤكد الأطباء أن ظهور اليرقان يستدعي مراجعة الطبيب في أسرع وقت، لأنه قد يكون علامة على أمراض الكبد أو اضطرابات أخرى تتطلب تشخيصًا دقيقًا.

احمرار راحتي اليدين قد يكون مؤشرًا

من العلامات التي قد ترتبط ببعض أمراض الكبد أيضًا احمرار راحتي اليدين، وهي حالة تعرف طبيًا باسم احمرار راحة اليد.

وقد يظهر هذا العرض لدى بعض المصابين بتليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن أو المراحل المتقدمة من مرض الكبد الدهني.

ومع ذلك، يشدد الأطباء على أن هذه العلامة ليست حصرية لأمراض الكبد، إذ يمكن أن تظهر أيضًا في حالات أخرى، مثل:

الحمل.

مرض السكري.

اضطرابات الغدة الدرقية.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذا العرض وحده لتشخيص أمراض الكبد، وإنما يجب تقييمه ضمن الفحص الطبي الشامل.

تغيرات الأظافر قد تكشف خللًا في الكبد

قد تظهر على الأظافر بعض التغيرات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا ترافقت مع أعراض أخرى مرتبطة بالكبد.

ومن بين هذه التغيرات:

شحوب لون الأظافر.

ظهور خطوط أو تغيرات في لون الظفر.

هشاشة الأظافر أو بطء نموها في بعض الحالات.

ورغم أن هذه العلامات قد تنتج عن أسباب متعددة، مثل نقص الفيتامينات أو بعض الأمراض الأخرى، فإن استمرارها يستوجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي.

علامات أخرى قد تستدعي الفحص

إلى جانب التغيرات التي تظهر على اليدين والأظافر والعينين، قد تصاحب أمراض الكبد أعراض أخرى، منها:

الشعور بالإرهاق المستمر.

فقدان الشهية.

الغثيان أو القيء.

ألم أو ثقل في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

تورم القدمين أو البطن في الحالات المتقدمة.

الحكة الجلدية غير المبررة.

تغير لون البول أو البراز.

ويؤكد المتخصصون أن ظهور أكثر من عرض في الوقت نفسه يزيد من أهمية إجراء الفحوصات الطبية وعدم تأجيل زيارة الطبيب.

كيف تحافظ على صحة الكبد؟

يشير الأطباء إلى أن الوقاية تظل أفضل وسيلة للحفاظ على صحة الكبد وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك من خلال اتباع عدد من العادات الصحية، أبرزها:

الحفاظ على وزن صحي للوقاية من الكبد الدهني.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب الإفراط في تناول الدهون والسكريات.

عدم تناول الأدوية أو المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.

إجراء الفحوصات الدورية، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد.

ويشدد الأطباء على أن ملاحظة أي تغيرات غير معتادة في لون الجلد أو العينين أو اليدين أو الأظافر لا تعني بالضرورة الإصابة بمرض في الكبد، لكنها تمثل إشارة تستحق التقييم الطبي، لأن التشخيص المبكر يسهم بشكل كبير في تحسين فرص العلاج والحد من تطور المضاعفات.