بعد عام من وقوعه بالخفاء.. أحمد خالد صالح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:56 مساءً - في نبا صدم الوسط الفني ومتابعيهما، أعلن الفنان أحمد خالد صالح انفصاله الرسمي عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، كاشفاً عن مفاجأة تمثلت في أن قرار الانفصال قد وقع بالفعل منذ عام كامل، فضل خلاله الطرفان التكتم والعيش بهدوء بعيداً عن صخب وسائل الإعلام والمنصات الرقمية احتراماً لخصوصية حياتهما الشخصية.

بيان رسمي يناشد احترام الخصوصية

ونشر أحمد خالد صالح بياناً رسمياً عبر خاصية "الاستوري" بحسابه على منصة "إنستغرام"، عبّر فيه باسمه وباسم هنادي مهنا عن كامل تقديرهما للمرحلة والرحلة التي جمعتهما وجاء فيه:

"بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسمياً منذ عام، اخترنا أن نمر بهذه المرحلة بهدوء، حتى حان وقت إعلانها.. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم السلام والسعادة والرضا، وقدر الله وما شاء فعل."

وطالب الثنائي كافة الأصدقاء والمؤسسات الإعلامية بضرورة احترام الخصوصية وعدم الخوض في تفاصيل أسباب الانفصال، مؤكدين أن العلاقة الإنسانية ستظل قائمة على والاحترام المتبادل وتمني التوفيق لكل منهما.

محطات في قصة الحب والارتباط

بدأت قصة الثنائي بعيداً عن الأضواء عبر زمالة وصداقة داخل الوسط الفني، قبل أن تطور إلى علاقة عاطفية استمرت نحو ثلاثة أعوام وتكللت الخطوة الأولى بالخطوبة الرسمية في ديسمبر 2019، تلاها اجتماعهما الفني الأول في مسلسل "الفتوة" لعام 2020، والذي ساهم في تعزيز حضورهما الثنائي أمام الجمهور.

وفي 6 أكتوبر 2020، تم عقد القران، قبل أن يُقاما حفل زفاف ضخم بحضور نخب من نجوم الفن والإعلام في 6 نوفمبر من العام ذاته، ليصبحا آنذاك من أشهر الثنائيات الشابة في السينما والتلفزيون.

كواليس طريفة من عرض الزواج ومَشاهد "الفتوة"

وكانت هنادي مهنا قد استعادت في لقاءات إعلامية سابقة تفاصيل طلب أحمد خالد صالح ليدها، مشيرة إلى أنه عرض عليه الزواج بشكل مفاجئ وبسيط أثناء تواجدهما بالسيارة في يوم ميلاده، لتقوم في اليوم التالي ببدء الترتيبات الرسمية مع والدها الموسيقار هاني مهنا.

كما صرحت هنادي بموقف طريف جمعها بأحمد خلال تصوير مسلسل "الفتوة"؛ حيث صودف أن أول مشهد يجمعهما أمام الكاميرا كان يتطلب منه قول كلمة "بحبك" في أجواء تصوير قاسية وباردة في الساعة السادسة صباحاً، في الوقت الذي أُعلنت فيه خطوبتهما رسمياً خلال فترة توقف تصوير العمل.