بلمسة طارق العريان.. عمرو دياب يطلق كليب ”لولا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:56 مساءً - في إضافة جديدة لسلسلة أعماله المصورة الناجحة، طرح "الهضبة" عمرو دياب أحدث فيديو كليب لأغنيته الشهيرة "لولا البنات" عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" ومختلف المنصات الرقمية، وذلك في إطار حملة ترويجية وإعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر.

عمرو دياب يطلق كليب ”لولا البنات” ويواصل حصد نجاحات ألبوم ”حبيتك”

ويستثمر الكليب الجديد حالة الزخم الجماهيري الواسع والأرقام القياسية التي سجلتها الأغنية منذ إطلاقها ضمن أغنيات ألبومه الصيفي الأخير.

أجواء ريفية بعصرنة بصرية ورؤية طارق العريان

قدم المخرج طارق العريان في كليب "لولا البنات" رؤية إخراجية مبتكرة تمزج بين البساطة الممتدة من البيئة الريفية المصرية والطابع العصري المليء بالحيوية، ليتناغم المشهد البصري مع الإيقاع المبهج والراقص للأغنية.

ويجدد هذا الكليب التعاون الإخراجي والناجح بين الهضبة وطارق العريان، ليضيفا محطة جديدة لشركتهما الفنية الممتدة على مدار سنوات.

وتعد أغنية "لولا البنات" واحدة من أبرز الأعمال التي خطفت الأنظار فور طرح الألبوم في 22 يوليو، وهي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، فيما تولى مهندس الصوت أمير محروس الميكساج والديجيتال ماستر.

الألبوم الـ 36.. مسيرة 40 عاماً من الصدارة

يحمل ألبوم "حبيتك" رمزية خاصة في مسيرة عمرو دياب الغنائية؛ إذ يمثل الألبوم رقم 36 في تاريخه الفني الحافل والمستمر لأكثر من أربعة عقود، حافظ خلالها على موقعه في صدارة قائمة الاستماعات بالشرق الأوسط.

ويضم الألبوم 12 عملًا غنائيًا تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وجاءت قائمة الأغاني كالتالي:

لولا البنات: كلمات مصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

الألوان: كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

جيتلك: كلمات رزام، ألحان نادر نور، توزيع عادل حقي.

حبيتك: كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.

غيابه فرق: كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.

أنا معاك: كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.

المفضل: كلمات منة عدلي القيعي، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

وانتي جنبي: كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

بحاول: كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

12 بالليل: كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.

سلام كبير: كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان أدهم بهجت قمر، توزيع أحمد إبراهيم.

اتأخر عتابنا: كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي.

صناع الصورة والصوت في الألبوم

شهد الألبوم مشاركة فريق عمل متكامل لتقديم أعلى مستويات الجودة الفنية، حيث تولى أمير محروس عمليات الميكساج والماستر لجميع الأغنيات، وقامت شيري شكري بتسجيل الكورال، فيما جاءت الجلسات التصويرية والغلاف الرسمي برؤية المصور كريم نور.