سوريا ..توغل اسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي

سوريا ..توغل اسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبيتوغلت قوة من قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية رسم سند بريف القنيطرة الجنوبي، في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تنفذها داخل الأراضي السورية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني بأن قوة عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي، مؤلفة من خمس آليات من نوع "همر"، توغلت في قرية رسم سند بريف القنيطرة الجنوبي.

وأضاف أنه لم تُسجل عمليات تفتيش للمنازل أو اعتقالات بحق الأهالي، فيما بقيت القوة الإسرائيلية داخل المنطقة وسط حالة من الترقب بين السكان.

ويأتي هذا التوغل في سياق التحركات العسكرية المتكررة التي ينفذها العدو الإسرائيلي في مناطق من محافظة القنيطرة، والتي تشهد بين الحين والآخر عمليات توغل ودوريات عسكرية.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد توغلت، أمس، في ريف درعا الغربي، مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية دخلت من جهة بوابة تل أبو الغيثار واتجهت نحو وادي الرقاد، دون ورود معلومات عن مدة بقائها أو طبيعة المهمة التي نفذتها.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مصدره منطقة جبين استهدف أطراف وادي عابدين في ريف درعا الغربي، في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب سوريا.