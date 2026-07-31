حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - أطلق محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات نارية أثارت تفاعلاً واسعاً في الشارع الرياضي، بعدما تطرق إلى احتمالية تواجد النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل.

تصريحات محمود أبو الدهب حول مشاركة الأهلي بالكونفدرالية تثير الجدل

وأكد أبو الدهب أن انضمام الشياطين الحمر إلى معترك الكونفدرالية من شأنه أن يمنح المسابقة زخماً غير مسبوق، لافتاً إلى أن البطولة ستصبح -حال مشاركة الأهلي فيها- أكثر قوة وإثارة من دوري أبطال أفريقيا ذاته.

قيمة جماهيرية وتنافسية استثنائية

وارجع النجم السابق رؤيته التحليلية إلى الإمكانيات الكبيرة والثقل الذي يمثله النادي القاهري على الساحة القارية: