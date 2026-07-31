حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - فتح الإعلامي مهيب عبد الهادي النار على جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مُعبراً عن غضبه الشديد تجاه إدارة ملف التعاقدات داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً عدم نجاح التجربة رغم الميزانيات التي أُنفقَت على جلب عناصر جديدة.

مهيب عبد الهادي يهاجم جون إدوارد وينتقد سياسة التعاقدات في الزمالك

وتساءل «عبد الهادي»، خلال ظهوره التلفزيوني على الهواء مباشرة، عن مدى جدوى الأموال الضخمة التي صُرفت لحسم صفقات متعددة، أبرزها بيزيرا، شيكو بانزا، الدباغ، وإسماعيل، مشيراً إلى أن هذه الأسماء لم تُقدّم المردود الفني المنتظر الذي يوازي حجم الإنفاق المالي.

تقييم الملف الإداري والجماهيري

وتأتي هذه الهجوم الإعلامي وسط حالة من الجدل الشديد التي تجتاح الشارع الرياضي المنتمي للقلعة البيضاء: