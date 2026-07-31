حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - أكد مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء أحدثت تغييراً جذرياً في استراتيجيتها الخاصة بملف احتراف وتسويق اللاعبين عقب المشاركة الأخيرة في كأس العالم، مشيراً إلى أن النادي بات يتملك رؤية اقتصادية وفنية مختلفة تماماً في تقييم العروض الخارجية المقدمة لنجومه.
مجدي طلبة يكشف تحول سياسة الأهلي وعموتة يواصل ودياته المغلقة
وأوضح طلبة، خلال استضافته عبر أثير البرنامج الإذاعي «الكلام المظبوط»، أن الأهلي لن يفرط في أي عنصر من عناصره الأساسية بالأرقام المالية ذاتها التي كانت مطروحة قبل المونديال، مشدداً على أن الإدارة أرست «سيستماً» تسويقياً جديداً يفرض شروطه المالية بما يتناسب مع قيمة النادي ولاعبيه.
انضباط عموتة واستعدادات مغلقة للموسم الجديد
وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن القيادة الفنية الجديدة وأمنياته للتدريب المحلي، بالتزامن مع التحركات التحضيرية للفريق:
- شخصية عموتة ورهان المدرب الوطني: أشاد طلبة بالمدير الفني المغربي الحسين عموتة، واصفاً إياه بالمدرب الصارم والدقيق في فرض الانضباط والالتزام التكتيكي على الجميع، كما أعرب عن أمنيته في الاستعانة بالكوادر المصرية لتولي القيادة الفنية لجميع أندية الدوري الممتاز.
- سرية التجارب الودية: يخوض الشياطين الحمر ثاني تجاربهم الودية أمام فريق «لافيينا» على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة عموتة إبعاد المواجهة عن العدسات والتغطية التلفزيونية لفرض السرية التامة على الجمل التكتيكية وجاهزية اللاعبين قبل السفر للمعسكر الخارجي.
- جاهزية العناصر: تأتي هذه المباراة استكمالاً للبداية القوية في الودية الأولى التي حسمها الأهلي أمام النصر بنتيجة (5-1)، حيث يسعى الطاقم الفني لتدوير القائمة وتقييم المردود البدني لكافة العناصر.