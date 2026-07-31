مجدي طلبة يكشف تحول سياسة الأهلي وعموتة يواصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - أكد مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء أحدثت تغييراً جذرياً في استراتيجيتها الخاصة بملف احتراف وتسويق اللاعبين عقب المشاركة الأخيرة في كأس العالم، مشيراً إلى أن النادي بات يتملك رؤية اقتصادية وفنية مختلفة تماماً في تقييم العروض الخارجية المقدمة لنجومه.

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وأوضح طلبة، خلال استضافته عبر أثير البرنامج الإذاعي «الكلام المظبوط»، أن الأهلي لن يفرط في أي عنصر من عناصره الأساسية بالأرقام المالية ذاتها التي كانت مطروحة قبل المونديال، مشدداً على أن الإدارة أرست «سيستماً» تسويقياً جديداً يفرض شروطه المالية بما يتناسب مع قيمة النادي ولاعبيه.

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وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن القيادة الفنية الجديدة وأمنياته للتدريب المحلي، بالتزامن مع التحركات التحضيرية للفريق: