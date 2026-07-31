حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - أعلنت بسنت حميدة، بطلة منتخب مصر لألعاب القوى، رسمياً عن انفصالها عن زوجها ومدربها محمد عباس، معلنةً في الوقت ذاته انتهاء الشراكة التدريبية والمهنية التي جمعت بينهما خلال السنوات الماضية.

بسنت حميدة تعلن انفصالها عن زوجها ومدربها وتؤكد مواصلة مشوارها الرياضي

وجاء الإعلان من خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ حيث كتبت: "إلى كل من يتابعني ويهتم بمسيرتي.. أعلن اليوم انتهاء علاقتي الزوجية بالانفصال، وانتهاء التعاون المهني الذي جمعني بمدربي السابق. كان بيننا مشوار نحمل له كل التقدير، ولكل مرحلة بداية ونهاية، وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح."

وأضافت حميدة في حديثها لمتابعيها: "أما أنا، فأستمر في رحلتي المهنية بخطوات جديدة وطموح أكبر بوجودكم وحبكم. أرجو احترام خصوصية هذا القرار، وعدم تداول أي اجتهادات أو تفاصيل، مع خالص الشكر والتقدير للجميع."

نجاحات استثنائية وأرقام قياسية على المضمار

ويأتي هذا القرار الحاسم في وقت تعيش فيه العداءة المصرية حالة من التألق الفني والرياضي اللامع: