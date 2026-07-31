حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - يعمل نادي ريال مدريد الإسباني بكثافة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لحسم صفقات مدوية، وعلى رأسها العاجي يان ديوماندي والإسباني رودري، إلا أن النادي الملكي اصطدم بعقبة تنظيمية تتعلق بقواعد تسجيل اللاعبين في رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، وهو ما قد يؤخر الإعلان الرسمي عن الصفقات المرتقبة.
أزمة القيد تهدد تحركات ريال مدريد لضم ديوماندي ورودري
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، بلغت المفاوضات مع لايبزيج الألماني لضم ديوماندي مراحل متقدمة بصفقة قد تتجاوز 120 مليون يورو شاملة المتغيرات، بينما تسير المحادثات الأولية مع مانشستر سيتي بشأن رودري في أجواء من التفاؤل، إلا أن الأزمة تكمن في اكتمال قائمة الفريق الأول تقريباً.
عقبات اللوائح وتعقيدات الإصابات
وتفرض لوائح الدوري الإسباني حداً أقصى يبلغ 25 لاعباً في قائمة الفريق الأول، وهو ما يضع إدارة النادي في موقف حرج:
- تكدس المقاعد: يشغل النادي حالياً 24 مقعداً، ومع الرحيل المحتمل لجونزالو جارسيا سيتوفر مقعد واحد فقط، وهو ما لا يكفي لقيد الثنائي ديوماندي ورودري معاً، خاصة مع رغبة النادي في ترك مقعد شاغر للطوارئ كما اعتاد سابقاً.
- إصابة أسينسيو وتجميد الرحيل: تسببت إصابة المدافع راؤول أسينسيو في خلط الأوراق؛ إذ كان اللاعب قريباً من المغادرة بقرار فني من المدرب جوزيه مورينيو، إلا أن الإصابة قد تعطل خروجه وتدفع الإدارة لإعادة التفكير في تدعيم خط الدفاع.
- حلول معقدة (ماستانتونو وكامافينجا): لن يُسهم إعارة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو في حل أزمة القيد كونه مسجلاً في قائمة الفريق الرديف «كاستيا»، في حين يرفض الفرنسي إدواردو كامافينجا فكرة الرحيل هذا الصيف رغم الاهتمام الأوروبي بضمه، مما يحرم النادي من إخلاء مقعد إضافي في قائمة الكبار.