حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - يعمل نادي ريال مدريد الإسباني بكثافة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لحسم صفقات مدوية، وعلى رأسها العاجي يان ديوماندي والإسباني رودري، إلا أن النادي الملكي اصطدم بعقبة تنظيمية تتعلق بقواعد تسجيل اللاعبين في رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، وهو ما قد يؤخر الإعلان الرسمي عن الصفقات المرتقبة.

أزمة القيد تهدد تحركات ريال مدريد لضم ديوماندي ورودري

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، بلغت المفاوضات مع لايبزيج الألماني لضم ديوماندي مراحل متقدمة بصفقة قد تتجاوز 120 مليون يورو شاملة المتغيرات، بينما تسير المحادثات الأولية مع مانشستر سيتي بشأن رودري في أجواء من التفاؤل، إلا أن الأزمة تكمن في اكتمال قائمة الفريق الأول تقريباً.

عقبات اللوائح وتعقيدات الإصابات

وتفرض لوائح الدوري الإسباني حداً أقصى يبلغ 25 لاعباً في قائمة الفريق الأول، وهو ما يضع إدارة النادي في موقف حرج: