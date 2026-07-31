10 قتلى من الشرطة بهجوم في باكستان

10 قتلى من الشرطة بهجوم في باكستانأعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 10 من عناصرها في هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزًا للشرطة في شمال غرب باكستان.

وقال ذوالفقار حمید قائد شرطة المنطقة في بيان إن 10 من عناصر الشرطة و15 من المهاجمين قتلوا خلال اشتباكات استمرت عدة ساعات.

وأضاف أن المسلحين نصبوا كمينًا لنقطة تفتيش تابعة للشرطة بعد استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات مسيرة رباعية المروحيات.

ووضح أن الهجوم وقع الليلة الماضية في منطقة هانجو قرب الحدود الأفغانية، وهي منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة منذ فترة طويلة.

وشهدت مناطق حدودية في باكستان تصاعدًا حادًا في أعمال العنف خلال الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة بالأساس الجيش والشرطة عقب اشتباكات وتبادل للضربات بين باكستان وأفغانستان في قتال أودى بحياة المئات.