10 قتلى من الشرطة بهجوم في باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 10 من عناصرها في هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزًا للشرطة في شمال غرب باكستان.
وقال ذوالفقار حمید قائد شرطة المنطقة في بيان إن 10 من عناصر الشرطة و15 من المهاجمين قتلوا خلال اشتباكات استمرت عدة ساعات.
وأضاف أن المسلحين نصبوا كمينًا لنقطة تفتيش تابعة للشرطة بعد استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات مسيرة رباعية المروحيات.
ووضح أن الهجوم وقع الليلة الماضية في منطقة هانجو قرب الحدود الأفغانية، وهي منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة منذ فترة طويلة.
وشهدت مناطق حدودية في باكستان تصاعدًا حادًا في أعمال العنف خلال الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة بالأساس الجيش والشرطة عقب اشتباكات وتبادل للضربات بين باكستان وأفغانستان في قتال أودى بحياة المئات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 قتلى من الشرطة بهجوم في باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.