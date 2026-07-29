طريقة عمل الأرز بـ3 وصفات مختلفة : أطباق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - يعد الأرز من الأطباق الأساسية التي لا غنى عنها على المائدة العربية، فهو من أكثر المكونات التي يمكن تقديمها بطرق متنوعة تجمع بين النكهات التقليدية والوصفات العصرية، وبفضل سهولة تحضيره وقدرته على التماشي مع مختلف أنواع الأطعمة، أصبح الأرز عنصرًا رئيسيًا في العزومات والوجبات اليومية.

ولأن التجديد في طرق إعداد الطعام يمنح الأسرة تجربة مختلفة، يمكن تحضير الأرز بأكثر من وصفة تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية، لذلك نقدم 3 طرق مختلفة لعمل الأرز ترضي جميع الأذواق، بداية من الأرز المصري بالخلطة والكبد والقوانص، مرورًا بالأرز البسمتي بالخضار والكركم، وصولًا إلى الأرز بالريحان والثوم على الطريقة الإيطالية.

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

يعتبر الأرز بالخلطة والكبد والقوانص من أشهر الأطباق المصرية التي ترتبط بالمناسبات والعزومات، حيث يجمع بين مذاق السكر المكرمل ورائحة التوابل المميزة، مع إضافة المكسرات والزبيب التي تمنحه طعمًا غنيًا وشكلًا جذابًا.

مكونات الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

3 أكواب أرز مصري مغسول ومصفى.

300 جرام كبد وقوانص دجاج مغسولة ومقطعة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن بلدي.

نصف كوب مكسرات محمصة.

ربع كوب زبيب.

ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

شوربة دجاج أو لحم ساخنة.

طريقة تحضير الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

يوضع السكر في قدر على النار ويترك حتى يذوب ويتحول إلى اللون الذهبي الداكن للحصول على نكهة الكراميل. تضاف الشوربة الساخنة بحذر إلى السكر المكرمل مع التقليب حتى يذوب تمامًا. يضاف السمن أو الزيت مع القرفة والبهارات والملح والفلفل الأسود. يوضع الأرز في الخليط ويترك حتى يغلي ويتشرب جزءًا من السائل، ثم تهدأ النار ويغطى القدر حتى تمام النضج. في مقلاة أخرى، يشوح البصل في قليل من السمن، ثم تضاف القوانص أولًا حتى تقترب من النضج، وبعدها تضاف الكبدة والتوابل وتترك حتى تنضج. يقدم الأرز في طبق واسع، ويوضع فوقه خليط الكبد والقوانص، ثم يزين بالمكسرات والزبيب.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والكركم

يتميز الأرز البسمتي بالخضار والكركم بمظهره الملون وطعمه الخفيف، وهو من الأطباق المناسبة بجانب المشويات والأسماك، كما يعد خيارًا جيدًا لمن يفضلون التنوع في الوجبات.

مكونات الأرز البسمتي بالخضار

كوبان من الأرز البسمتي طويل الحبة منقوع لمدة 20 دقيقة.

كوب خضار مشكل (بازلاء، جزر، ذرة).

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

عود قرفة.

2 حبة حبهان.

2 قرنفل.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

3 أكواب ماء مغلي أو مرق خضار.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الأرز البسمتي بالخضار والكركم

يسخن الزيت في قدر مناسب، ثم تضاف القرفة والحبهان والقرنفل مع البصل حتى يذبل. يضاف الخضار المشكل ويقلب لمدة عدة دقائق. يضاف الكركم والكاري والملح، ثم يوضع الأرز البسمتي بعد تصفيته. يقلب الأرز مع الخضار والتوابل حتى تتجانس المكونات. يضاف الماء المغلي ويترك الخليط حتى يغلي ويتشرب الأرز معظم السائل. تهدأ النار ويغطى القدر لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى ينضج الأرز وتصبح حباته مفلفلة.

طريقة عمل الأرز بالريحان والثوم على الطريقة الإيطالية

إذا كنت تبحث عن وصفة غير تقليدية وسريعة، فإن أرز الريحان والثوم يقدم مذاقًا مختلفًا يجمع بين النكهات المتوسطية والطابع الإيطالي، ويمكن تقديمه بجانب الدجاج أو اللحوم المشوية.

مكونات أرز الريحان والثوم

كوبان من الأرز الأبيض سواء البسمتي أو المصري.

كوب أوراق ريحان طازجة.

3 فصوص ثوم.

ربع كوب جبن بارميزان أو شيدر مبشور حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب لوز محمص.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير أرز الريحان والثوم

يطهى الأرز بالطريقة التقليدية باستخدام الماء والملح وقليل من الزيت حتى ينضج. لتحضير صلصة الريحان، توضع أوراق الريحان مع الثوم وزيت الزيتون واللوز والملح والفلفل في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا. يضاف معجون الريحان إلى الأرز الساخن مع الجبن المبشور. تقلب المكونات برفق حتى تمتزج النكهات. يقدم الأرز مزينًا بأوراق الريحان وبعض المكسرات المجروشة.

نصائح للحصول على أرز مفلفل وشهي

غسل الأرز جيدًا قبل الطهي يساعد على التخلص من النشا الزائد والحصول على حبات مفلفلة.

الالتزام بكمية الماء المناسبة لكل نوع من أنواع الأرز.

ترك الأرز يرتاح عدة دقائق بعد النضج قبل التقديم يساعد على تحسين القوام.

استخدام التوابل المناسبة يمنح الأرز نكهة مميزة دون الحاجة إلى إضافة كميات كبيرة من الدهون.

وتظل وصفات الأرز المتنوعة من أفضل الخيارات لتجديد السفرة، حيث يمكن تقديمه بطرق مختلفة تناسب المناسبات والوجبات اليومية، مع إمكانية تعديل المكونات وفقًا للذوق الشخصي.