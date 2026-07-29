حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - سجلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حضوراً استثنائياً في العاصمة اللبنانية، عقب إحيائها حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح «بيروت هول»، شهد إقبالاً جماهيرياً غفيراً وعرضاً استعراضياً متكاملاً عكس نجاحات موسم الصيف.

هيفاء وهبي تُبهر جمهور بيروت وتتجاوز موقفاً محرجاً على المسرح

وأطربت هيفاء الحضور بباقة من أحدث وأشهر أعمالها الغنائية مثل «بدنا نروق»، «شو المطلوب»، «بحبك»، وأغنية «متسوبيشي»، وسط تفاعل حماسي وترديد جماعي للكلمات طوال فقرات الأمسية.

ثبات وانضباط ورسالة وطنية

وشهدت الليلة موقفاً مفاجئاً إثر تعرض الـ «جمبسوت» الذي ترتديه هيفاء وهبي لتمزق مفاجئ أثناء الحركة على المسرح؛ إلا أنها تعاملت مع الأمر بمرونة وعفوية عالية ودون أن تقطع فقرتها أو يتأثر أداؤها الاستعراضي، لتستكمل الحفل وسط تصفيق وتشجيع الجمهور.

وأعربت الفنانة اللبنانية عن اعتزازها بهذا التواجد الجماهيري، مؤكدة أن هذه المشاهد تعكس ثبات لبنان وجماله وتوجّه رسالة أمل للعالم بمستقبله المشرق.

وعبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، نشرت هيفاء لقطات من الحفل معلقةً بأن رابطها بلبنان قصة عشق لا تنتهي، ومبدية امتنانها لجمهور بيروت الذي غنّى بصوت تجاوز مكبرات الصوت.

محطة مصريّة وجولة عربية مرتقبة

ويأتي حفل بيروت امتداداً للانتشار الصيفي الواسع لأحدث أغنيات هيفاء وهبي، وفي مقدمتها «بحبك» و«متسوبيشي» اللتان تصدرتا منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تواصل هيفاء جولتها الفنية العربية خلال الفترة القادمة، حيث تتجه لإحياء حفل غنائي مرتقب في الساحل الشمالي بمصر ضمن حفلات صيف 2026، يعقبه حفل آخر في تونس للالتقاء بمحبيها هناك.