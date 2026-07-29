حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - أكد مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال يمثل نموذجاً للكوادر المخلصة داخل القلعة البيضاء، مشدداً على أنه يستحق كل الدعم والتقدير لما يقدمه للبيت الأبيض.

مصطفى عبد الخالق يقيم تجربة لبيب ويدعو لعودة مرتضى منصور

ووجه عبد الخالق، خلال استضافته في برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت على شاشة قناة «مودرن»، انتقادات حادة للمجموعة التي اختارها حسين لبيب لمشاركته في إدارة المجلس الحالي، مشيراً إلى أنهم لم يقدّموا العون المطلوب وظهرت بينهم التباينات مبكراً في مرحلة دقيقة يمر بها النادي، موضحاً أن نسبة نجاح لبيب في قيادة الأمور لم تتعدّ 50%.

شخصية مرتضى منصور ورغبة في العمل المستقبلي

ويرى عضو مجلس الإدارة السابق أن الزمالك في أزماته الحالية كان بحاجة ماسة لوجود شخصية حازمة وقوية مثل مرتضى منصور لضبط الإيقاع الإداري داخل القلعة البيضاء.

واختتم مصطفى عبد الخالق تصريحاته بإعلانه عدم وجود أي مانع لديه في التعاون العملي مستقبلاً ضمن قائمة أو مجلس يقوده مرتضى منصور، مؤكداً استعداده لشغل موقع أمين الصندوق خدمةً للكيان ومصلحته.