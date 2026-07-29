وزير الري: إطلاق 5 مدارس أجرو مصرية إيطالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بدء الاستعداد لإطلاق 5 مدارس أجرو مصرية إيطالية لتكنولوجيا المياه مع بداية العام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وتأهيل كوادر متخصصة في قطاع المياه وفق أحدث المعايير الدولية.

جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول الإجراءات الجارية لإنشاء المدارس الجديدة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITSAgro الإيطالية.

محافظات إنشاء مدارس أجرو لتكنولوجيا المياه

وأوضح التقرير أن المدارس الخمس سيتم إطلاقها في عدد من المحافظات، تشمل:

محافظة الشرقية

محافظة القليوبية

محافظة الإسكندرية

محافظة أسيوط

محافظة المنيا

وتستهدف هذه المدارس تقديم تعليم فني متخصص في مجالات تكنولوجيا المياه، بما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنيين القادرين على التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية باستخدام أحدث التقنيات.

وزير الري: الاستثمار في العنصر البشري أولوية

وأكد الدكتور هاني سويلم أن إطلاق مدارس أجرو لتكنولوجيا المياه يأتي ضمن منظومة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، التي تستهدف بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير قطاع المياه.

وأشار إلى أن هذه المدارس ستعمل على تأهيل كوادر فنية تمتلك مهارات علمية وعملية متقدمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

تخصصات خريجي مدارس تكنولوجيا المياه

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن خريجي هذه المدارس سيحصلون على تدريب متخصص يؤهلهم للعمل في عدد من المجالات المهمة داخل منظومة الري والمياه، ومن أبرزها:

الإشراف على أعمال تطهير الترع والمصارف

العمل كبحارة بإدارات الري

فنيي تشغيل وصيانة لمحطات الرفع

فنيي تشغيل وصيانة للقناطر والمنشآت المائية

فنيي تشغيل وصيانة لمحطات معالجة وتحلية المياه

وأكد أن هذه التخصصات ستسهم في رفع كفاءة تشغيل وصيانة المنشآت المائية، وضمان استدامة منظومة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.

تعاون مصري إيطالي لتطوير التعليم الفني

ويأتي إنشاء مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، والاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل.

ومن المقرر أن توفر المدارس الجديدة نموذجًا تعليميًا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات الفنية اللازمة للعمل في قطاع المياه والقطاعات المرتبطة به.