طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل بخطوات سهلة :...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - تُعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة على الموائد العربية، ومع ظهور العديد من الوصفات الحديثة أصبحت تقدم بطرق مبتكرة تجمع بين الطعم التقليدي والنكهات الجديدة. ومن أبرز هذه الوصفات الكنافة بالكريم كراميل، التي تجمع بين قرمشة الكنافة الذهبية ونعومة الكريم كراميل، لتقدم تحلية مميزة تناسب العزومات والمناسبات المختلفة خلال فصل الصيف.

وتتميز طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل بسهولة تحضيرها، حيث لا تحتاج إلى مكونات معقدة، كما تمنح مذاقًا غنيًا وقوامًا متوازنًا بين الطبقة المقرمشة والحشوة الكريمية الناعمة.

مقادير الكنافة بالكريم كراميل

لتحضير صينية كنافة بالكريم كراميل تحتاجين إلى:

نصف كيلو كنافة

كوب سمن أو زبدة مذابة

عبوتان من مسحوق الكريم كراميل

كوبان من الحليب

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة

شربات بارد (قطر)

مكسرات مشكلة للتزيين حسب الرغبة

طريقة تحضير الكنافة بالكريم كراميل

في البداية تُفرك الكنافة جيدًا حتى تتفكك الشعيرات تمامًا، ثم تخلط مع السمن أو الزبدة المذابة حتى تتغطى بالكامل، للحصول على قوام مقرمش بعد الخبز.

يقسم مقدار الكنافة إلى جزأين متساويين، ثم يوضع الجزء الأول في صينية الخبز مع الضغط عليه جيدًا حتى يصبح متماسكًا ومتساويًا.

لتحضير حشوة الكريم كراميل، يذاب مسحوق الكريم كراميل في الحليب مع إضافة السكر، ثم يرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ في اكتساب قوام كريمي.

يسكب خليط الكريم كراميل فوق طبقة الكنافة الأولى، ثم تغطى بالجزء المتبقي من الكنافة مع تسوية الوجه بحرص.

توضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتترك لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

بعد خروجها من الفرن، تسقى الكنافة بالشربات البارد مباشرة، ثم تترك حتى تبرد تمامًا ويتماسك الكريم كراميل بداخلها.

تُزين بالمكسرات حسب الرغبة، ثم تقطع وتقدم باردة أو في درجة حرارة الغرفة.

نصائح لنجاح الكنافة بالكريم كراميل