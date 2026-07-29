النوم مع المروحة في الصيف : كيف تستمتع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تصبح المروحة وسيلة أساسية للحصول على بعض البرودة أثناء النوم، لكن كثيرين يستيقظون وهم يشعرون باحتقان الأنف أو تيبس الرقبة أو جفاف الحلق، ويتساءلون: هل النوم مع المروحة مضر؟

يؤكد الأطباء أن استخدام المروحة في حد ذاته لا يسبب أضرارًا صحية خطيرة لمعظم الأشخاص، بل قد يساعد على النوم بشكل أفضل من خلال تبريد الجسم وتقليل الإحساس بالحر، إلا أن المشكلة غالبًا لا تكون في المروحة نفسها، بل في طريقة استخدامها وتوجيه الهواء مباشرة إلى الجسم طوال الليل.

لماذا قد يسبب هواء المروحة بعض الأعراض؟

عند تشغيل المروحة لساعات طويلة، يتحرك الهواء داخل الغرفة باستمرار، وهو ما قد يؤدي إلى تحريك الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة، كما أن تراكم الأتربة على شفرات المروحة قد يجعلها تنتشر في الهواء أثناء التشغيل، وهو ما قد يزيد من أعراض الحساسية أو الربو لدى بعض الأشخاص.

ومن الأعراض التي قد تظهر عند الاستخدام غير الصحيح للمروحة:

احتقان الأنف أو الحلق.

السعال أو زيادة أعراض الحساسية.

جفاف الفم والعينين.

تيبس أو شد عضلات الرقبة والكتفين.

صداع الجيوب الأنفية لدى بعض الأشخاص.

تيبس العضلات.. السبب الشائع بعد الاستيقاظ

إذا كان تيار الهواء موجّهًا إلى منطقة واحدة من الجسم، مثل الرقبة أو الكتفين، فقد تتعرض العضلات للبرودة لفترة طويلة، وهو ما قد يسبب شدًا عضليًا أو إحساسًا بالتيبس عند الاستيقاظ، لذلك ينصح الأطباء بعدم توجيه المروحة مباشرة إلى الجسم أثناء النوم.

جفاف الأنف والحلق والعينين

قد يؤدي تدفق الهواء المستمر إلى زيادة تبخر الرطوبة من الأنف والفم والعينين، خاصة إذا كانت الغرفة جافة أو كان الشخص يعاني أصلًا من حساسية أو جفاف في العين، ويؤدي ذلك أحيانًا إلى الشعور بحرقة العين أو التهاب الحلق أو زيادة إفراز المخاط كرد فعل من الجسم لتعويض الجفاف.

هل يجب التوقف عن استخدام المروحة؟

لا، فالأطباء لا يوصون بالتوقف عن استخدام المروحة ما دام الشخص يشعر بالراحة ولا يعاني من أعراض مزعجة متكررة، بل إن المروحة قد تكون وسيلة آمنة وفعالة لتحسين النوم في الأجواء الحارة، لأنها تساعد على تبخر العرق وتبريد الجلد دون الحاجة إلى خفض شديد في درجة حرارة الغرفة.

أفضل طريقة لاستخدام المروحة أثناء النوم

للاستمتاع بالهواء البارد وتقليل أي آثار جانبية محتملة، ينصح الأطباء باتباع هذه الخطوات:

1. لا توجه الهواء مباشرة إلى وجهك أو جسمك

يفضل أن تكون المروحة بعيدة نسبيًا عن السرير، مع تشغيل خاصية التذبذب حتى يتحرك الهواء في أنحاء الغرفة بدلًا من تركيزه على منطقة واحدة.

2. نظف المروحة بانتظام

تراكم الغبار على الشفرات قد يجعلها تنشر الأتربة في الهواء، لذلك يجب تنظيفها مرة واحدة على الأقل كل أسبوع خلال فصل الصيف.

3. حافظ على نظافة غرفة النوم

تقليل الغبار والأتربة في الغرفة يساعد على تقليل أعراض الحساسية ويجعل الهواء أكثر نقاءً أثناء النوم.

4. استخدم محلولًا ملحيًا للأنف عند الحاجة

إذا كنت تعاني من جفاف الممرات الأنفية أو احتقان متكرر، فقد يساعد بخاخ المحلول الملحي قبل النوم على ترطيب الأنف وتقليل الانزعاج.

5. اضبط سرعة المروحة على مستوى متوسط

السرعات العالية جدًا قد تزيد من الإحساس بالجفاف أو البرودة الزائدة، بينما توفر السرعة المتوسطة تبريدًا لطيفًا ومريحًا.

من هم الأكثر حساسية لهواء المروحة؟

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مزيد من الحذر عند النوم مع المروحة، مثل:

المصابين بالربو أو حساسية الصدر.

من يعانون من حساسية الأنف المزمنة.

الأشخاص المصابين بجفاف العين.

مرضى الأكزيما أو الصدفية الذين تتأثر بشرتهم بالجفاف.

وفي حال كانت الأعراض تزداد كل ليلة مع تشغيل المروحة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة واختيار الطريقة الأنسب للتبريد أثناء النوم.

النوم مع تشغيل المروحة ليس خطرًا على الصحة في معظم الحالات، بل قد يساعد على النوم بشكل أعمق في الطقس الحار، لكن توجيه الهواء مباشرة إلى الجسم طوال الليل أو إهمال تنظيف المروحة قد يسبب جفاف الأنف والحلق والعينين، أو يزيد من أعراض الحساسية، أو يؤدي إلى تيبس العضلات.

ولذلك فإن الحل ليس في إيقاف المروحة، بل في استخدامها بطريقة ذكية: هواء متحرك غير مباشر، غرفة نظيفة، ومروحة خالية من الغبار، حتى تستمتع بليلة صيفية باردة دون أن تؤثر سلبًا على جسمك.