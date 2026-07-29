التعليم تفتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم أمام طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المصرية الإيطالية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز للعام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في مسارات التعليم الفني الحديثة وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح للطلاب حتى يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، ويتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقديم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للتعرف على التخصصات المتاحة وشروط الالتحاق.

شروط التقديم واختيار الطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عملية قبول الطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج لا تعتمد فقط على مجموع الشهادة الإعدادية، ولكن تخضع لمجموعة من المعايير التي تهدف إلى اختيار الطلاب القادرين على الاستفادة من طبيعة الدراسة العملية والتكنولوجية داخل هذه المدارس،وتشمل شروط القبول ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى للمجموع الذي تحدده كل مدرسة وفقًا للتخصصات المتاحة بها، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات التي يتم تنظيمها للمتقدمين، وكذلك النجاح في المقابلات الشخصية التي تهدف إلى التعرف على ميول الطالب واستعداده للدراسة في المجال الذي اختاره،وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان اختيار الطلاب الأكثر توافقًا مع طبيعة الدراسة داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعتمد بشكل كبير على التدريب العملي واكتساب المهارات الفنية الحديثة.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب

تتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتقديم نموذج تعليمي مختلف يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، حيث يحصل الطلاب على خبرات تساعدهم على التأهل لسوق العمل بعد التخرج، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسة في مراحل تعليمية أعلى وفقًا للنظم المتاحة،وتوفر هذه المدارس برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات، بما يضمن حصول الطلاب على مهارات تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة، كما تهتم بتنمية الجوانب الشخصية للطلاب من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية،وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب داخل هذه المدارس يحصلون على تدريب تخصصي وفق أحدث المعايير، بما يساعدهم على اكتساب خبرات عملية حقيقية خلال فترة الدراسة.

زيادة أعداد المدارس وإضافة تخصصات جديدة

وأكدت الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد خلال الفترة الحالية توسعًا كبيرًا، من خلال زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإضافة تخصصات جديدة تتناسب مع التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل،وتعمل الوزارة على تطوير المناهج الدراسية داخل هذه المدارس وربطها بشكل مباشر باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، بهدف تخريج كوادر فنية مؤهلة تمتلك مهارات حديثة،ومن أبرز التخصصات الجديدة التي أصبحت متاحة أمام الطلاب: تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتركيبات وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

مدارس ذكية وصديقة للبيئة

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن عددًا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم تطويره لتصبح مدارس ذكية تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية، بالإضافة إلى تحويل بعضها إلى مدارس صديقة للبيئة تعمل باستخدام الطاقة الشمسية وتطبق نظم ترشيد استهلاك الطاقة،وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو دعم التعليم الأخضر والتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم الفني والتقني،كما توفر المدارس بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتساعد الطلاب على التعامل مع الأجهزة والأنظمة الرقمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في مختلف مجالات العمل.

إتاحة التقديم لفئات مختلفة من الطلاب

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم لا يقتصر فقط على طلاب الشهادة الإعدادية العامة، بل يشمل أيضًا الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية، والطلاب المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين، وكذلك الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي السابق ويرغبون في تغيير نوعية التعليم،وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب الراغبين في التقديم عليهم الالتزام بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ومتابعة مراحل القبول والاختبارات التي تحددها كل مدرسة.

مستقبل التعليم الفني في مصر

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج إلى تغيير الصورة التقليدية للتعليم الفني، وتحويله إلى مسار تعليمي جاذب يوفر فرصًا حقيقية للطلاب بعد التخرج،وتعد هذه المدارس أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الفنيين والمتخصصين القادرين على مواكبة احتياجات الصناعة الحديثة، خاصة في ظل التوسع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة،كما تؤكد الوزارة أن الاستثمار في التعليم الفني يمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تخريج كوادر تمتلك المهارة والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.