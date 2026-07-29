أوائل علمي رياضة 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 صباحاً - اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وكشفت الوزارة عن قائمة الطلاب الأوائل بالشعبة العلمية (رياضيات)، والتي شهدت تفوقًا ملحوظًا للطلاب في مختلف المحافظات.

وجاءت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة بالنظام الجديد الأعلى بين الشعب الثلاث، حيث بلغت 81.6%، وسط إشادة بمستوى الطلاب المتفوقين الذين تمكنوا من تحقيق درجات مرتفعة والمنافسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القائمة الرسمية لأوائل شعبة علمي رياضة، وجاء ترتيب الطلاب العشرة الأوائل كالتالي:

المركز الأول: حسناء عمرو سعد أحمد محروس، من مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، إدارة الحوامدية، بمجموع 319.5 درجة.

المركز الثاني: مهاب محمد يوسف حسين، من مدرسة قباء الخاصة للغات الثانوية، إدارة القاهرة الجديدة، بمجموع 319.5 درجة.

المركز الثالث: عبدالرحمن حسن كريم نور الدين، من مدرسة ليسيه الحرية القومية ثانوي لغات إنجليزي، إدارة عابدين، بمجموع 319 درجة.

المركز الرابع: إبراهيم إبراهيم حسن مصطفى، من مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات الثانوية، إدارة شرق كفر الشيخ، بمجموع 319 درجة.

المركز الخامس: محمد ياسر علي محمد مرعي، من مدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة، إدارة بركة السبع، بمجموع 319 درجة.

المركز السادس: يحيى السيد أحمد زيدان، من مدرسة المستقبل الخاصة للغات، إدارة الهرم، بمجموع 319 درجة.

المركز السابع: زياد ياسر صلاح جمعة أحمد، من مدرسة الرياض الرسمية للغات الثانوية، إدارة الرياض، بمجموع 318.5 درجة.

المركز الثامن: سيف الدين وسيم مسعد حسن، من مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات، إدارة العجمي، بمجموع 318.5 درجة.

المركز التاسع: حسين محمد حسين السيد، من مدرسة الشهيد أحمد رضا عبدالحكم ناصف الثانوية المشتركة، إدارة زفتى، بمجموع 318 درجة.

المركز العاشر: ندى عبدالحليم عبدالغني، من مدرسة النزهة الإسماعيلية بنات الثانوية لغات، إدارة النزهة، بمجموع 318 درجة.

نسبة نجاح علمي رياضة في الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول في شعبة علمي رياضة بالنظام الجديد بلغ 145 ألفًا و459 طالبًا وطالبة، بينما حضر منهم 139 ألفًا و302 طالب وطالبة،وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الشعبة 113 ألفًا و651 طالبًا وطالبة، لتصل نسبة النجاح النهائية إلى 81.6%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بشعبتي علمي علوم والأدبي.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2026

وكان وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، بينما سجل النظام القديم نسبة نجاح 72.1%،وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد 883 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 620 ألفًا و314 طالبًا وطالبة،كما سجلت شعبة علمي علوم بالنظام الجديد نسبة نجاح بلغت 75.4%، بينما جاءت الشعبة الأدبية بنسبة نجاح 69.2%.

فرحة الطلاب الأوائل بعد إعلان النتيجة

وتعد لحظة إعلان أوائل الثانوية العامة من أبرز الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأسرهم كل عام، حيث تمثل تتويجًا لجهود طويلة من المذاكرة والاستعداد خلال العام الدراسي، كما تفتح أمام الطلاب المتفوقين فرصًا عديدة للالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعهم ورغباتهم،ويبدأ الطلاب خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من خلال تنسيق الجامعات واختيار التخصصات، وسط توقعات بإقبال كبير على كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم وغيرها من الكليات التي تناسب طلاب شعبة علمي رياضة.