أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 لشعبة علمي علوم، بعد اعتماد نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث تصدر عدد من الطلاب قائمة المتفوقين على مستوى الجمهورية، محققين أعلى الدرجات في مختلف الإدارات التعليمية.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 شعبة علمي علوم

جاءت أسماء الطلاب الأوائل في شعبة علمي علوم كالتالي:

الأول: عبدالله محمود عمر محمد صابر – إدارة فاقوس التعليمية – بمجموع 320 درجة.

الثاني: مازن حسن محمود السيد عصر – إدارة البساتين – بمجموع 319.5 درجة.

الثالث: محمد أحمد كريم محمد عبدالهادي محمد – إدارة أبو النمرس – بمجموع 319.5 درجة.

الرابع: مروان محمد حداد عبدالعاطي علي أبوالعلا – إدارة بني سويف – بمجموع 319 درجة.

الخامس: أدهم طارق صالح عبدالحميد محمود – إدارة شرق طنطا – بمجموع 319 درجة.

السادس: محمد أيمن صلاح محمد البيسوني – إدارة أجا – بمجموع 319 درجة.

السابع: سمية موسى إبراهيم عبدالرحيم – إدارة بولاق الدكرور – بمجموع 319 درجة.

الثامن: محمد سامح محمد فتحي – إدارة عين شمس – بمجموع 319 درجة.

العاشر: محمد وليد محمد محمد نصر – إدارة بورسعيد – بمجموع 318.5 درجة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسميًا

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد مساء الثلاثاء نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، بينما بلغت نسبة النجاح في النظام القديم 72.1%،وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعلان أسماء الأوائل جاء بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

أرقام النجاح في شعبة علمي علوم 2026

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد 883 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين 620 ألفًا و314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح وصلت إلى 75.1%،أما شعبة علمي علوم بالنظام الجديد، فقد تقدم للامتحانات 543 ألفًا و120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507 آلاف و415 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 382 ألفًا و720 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 75.4%،وتعكس هذه الأرقام حجم المنافسة الكبيرة بين طلاب الشعبة العلمية، خاصة مع ارتفاع أعداد المتقدمين للامتحانات، وسعي الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات للالتحاق بالكليات الطبية والعلمية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

فرحة الأوائل بعد تحقيق الحلم

ويعيش الطلاب الأوائل وأسرهم حالة من الفرحة الكبيرة بعد إعلان النتائج، حيث يمثل التفوق في الثانوية العامة تتويجًا لسنوات من الدراسة والاجتهاد والمثابرة، خاصة أن هذه المرحلة تعد من أهم المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل الطالب الجامعي والمهني،وأكد عدد من الطلاب المتفوقين في تصريحات سابقة أن تنظيم الوقت والالتزام بالمذاكرة والاستعانة بالمصادر التعليمية المختلفة كانت من أهم أسباب النجاح، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الأسرة والمعلمين طوال العام الدراسي.

وزارة التعليم تهنئ الطلاب الناجحين

وقدمت وزارة التربية والتعليم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن النجاح هو بداية مرحلة جديدة تحتاج إلى المزيد من العمل والاجتهاد خلال سنوات الدراسة الجامعية،كما وجهت الوزارة الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على جهودهم الكبيرة في دعم الطلاب خلال العام الدراسي، متمنية لجميع الناجحين مستقبلًا مليئًا بالنجاح والتفوق،وتستعد الجامعات خلال الفترة المقبلة لاستقبال الطلاب الناجحين وفقًا لقواعد التنسيق، حيث يبدأ الطلاب رحلة اختيار الكليات التي تتناسب مع مجموعهم ورغباتهم، تمهيدًا لانطلاق مرحلة جديدة في حياتهم التعليمية.