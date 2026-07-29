حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 صباحاً - تسود حالة من الترقب والحذر داخل أروقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظاراً للانتهاء الكامل من تجهيز ملف نتيجة الثانوية العامة 2026 ومن المقرر أن يحمل خالد عبد الحكم، رئيس عام الامتحانات، الملف التفصيلي للنتيجة فور الاكتفاء من أعمال المراجعة بالكنترول الرئيسي بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر، لعرضه على الوزير محمد عبد اللطيف لتوقيع الاعتماد النهائي.

برقم جلوسك تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2026 في ثواني برابط مباشر

في غضون ذلك، يواصل وزير التربية والتعليم جدول أعماله المكثف؛ حيث عقد اجتماعاً بمشيخة الأزهر مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية ولا سيما نظام "البكالوريا"، قبل أن يعود إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الملفات التنفيذية مع قيادات الوزارة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني وتسجيل البيانات

تتيح المواقع والمنصات المعتمدة الاستعلام المباشر عن النتائج فور الاعتماد الرسمي بالدرجات والمجموع الكلي عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة الاستعلام الإلكتروني المخصصة.

تدوين اسم الطالب ورقم الجلوس بدقة.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي علوم - علمي رياضيات - أدبي) والمحافظة.

الضغط على أيقونة «استعلام» لاستعراض تفاصيل درجات المواد والمجموع الكلي وحالة الطالب.

انطلاق معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي 2026

وعلى صعيد التحضير للمرحلة الجامعية، تعقد فعاليات معرض أخبار اليوم للتعليم العالي (يوني إيجيبت) في نسخته العاشرة يومي 6 و7 أغسطس 2026 بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويضم المعرض أكثر من 75 جامعة ومعهداً (حكومياً، أهلياً، وخاصاً)، ويقدم حزمة من المزايا للطلاب تشمل: