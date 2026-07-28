وزير الخارجية الكويتي يزور باكستان لبحث التطورات الإقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:40 مساءً - يصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، إلى باكستان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، يجري خلالها مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وتأتي الزيارة في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن مباحثات بين البلدين لتوسيع اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة عام 2023، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المناقشات تشمل تعاونًا دفاعيًا أوسع مقابل توسيع التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار، وسط التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الوزير الكويتي يزور إسلام آباد بدعوة من نظيره إسحاق دار، حيث سيبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتسعى باكستان إلى توسيع شراكاتها الدفاعية مع دول الخليج، باعتبارها وسيلة لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، مستفيدة من قدراتها العسكرية والصناعات الدفاعية المحلية، بما في ذلك إنتاج الطائرات المقاتلة.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أعرب، خلال اتصال هاتفي مع إسحاق دار في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات الإيرانية، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية، في حين يرى خبراء أن أي اتفاق دفاعي موسع بين الجانبين قد يثير تساؤلات بشأن دور إسلام آباد في أي جهود وساطة مستقبلية بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي وزير الخارجية الكويتي كبار المسؤولين في باكستان خلال الزيارة، التي أكدت الخارجية الباكستانية أنها تعكس "العزم المشترك بين البلدين على تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة".

