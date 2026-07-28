أطباء أورام يحذرون من 3 أعراض للسرطان لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:40 مساءً - قد تبدأ الإصابة بالسرطان بأعراض بسيطة يظن كثيرون أنها ناتجة عن الإرهاق أو نزلات البرد أو مشكلات صحية عابرة، وهو ما يدفع البعض إلى تجاهلها لفترات طويلة،لكن يؤكد أطباء الأورام أن استمرار بعض العلامات أو تكرارها دون سبب واضح يستوجب استشارة الطبيب، لأن التشخيص المبكر يرفع فرص العلاج ويزيد من احتمالات الشفاء.

فإن هناك ثلاثة أعراض شائعة قد ترتبط بعدد من الأمراض، لكنها قد تكون أيضًا مؤشرًا مبكرًا لبعض أنواع السرطان إذا استمرت لفترة طويلة أو صاحبها تغير ملحوظ في الحالة الصحية.

لماذا يعد التشخيص المبكر للسرطان مهمًا؟

يشير خبراء الأورام إلى أن اكتشاف السرطان في مراحله الأولى يمنح الأطباء خيارات علاجية أكثر فاعلية، كما يرفع نسب الاستجابة للعلاج ويقلل من احتمالات انتشار المرض إلى أعضاء أخرى.

ويؤكد الأطباء أن ظهور عرض واحد لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، إلا أن استمرار الأعراض لعدة أسابيع أو تزايد حدتها دون سبب واضح يستدعي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي.

إرهاق مستمر لا يختفي بالراحة

يُعد الشعور بالتعب بعد يوم عمل شاق أو بسبب قلة النوم أمرًا طبيعيًا، لكن الإرهاق المرتبط ببعض الأمراض قد يكون مختلفًا، إذ يستمر حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ويؤثر في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

ورغم أن هذا العرض قد يكون مرتبطًا ببعض أنواع السرطان، فإنه قد ينتج أيضًا عن أسباب صحية أخرى أكثر شيوعًا، مثل:

فقر الدم.

اضطرابات الغدة الدرقية.

العدوى المزمنة.

اضطرابات النوم.

سوء التغذية.

لذلك ينصح الأطباء بعدم تجاهل الإرهاق المستمر، خاصة إذا لم يتحسن مع الراحة أو استمر لفترة طويلة.

سعال مزمن يستمر لأسابيع

يختفي السعال الناتج عن نزلات البرد أو العدوى الفيروسية عادة خلال فترة قصيرة، لكن استمرار السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع أو ازدياد شدته مع مرور الوقت يستدعي مراجعة الطبيب.

وتزداد أهمية التقييم الطبي إذا صاحب السعال أي من الأعراض التالية:

خروج دم مع السعال.

ألم مستمر في الصدر.

ضيق أو صعوبة في التنفس.

أزيز متكرر.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

ويؤكد الخبراء أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة، لكنها تستوجب الفحص الطبي للوصول إلى التشخيص الصحيح.

فقدان الوزن دون سبب واضح

يعد فقدان الوزن غير المبرر من العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا حدث دون اتباع نظام غذائي أو زيادة النشاط البدني.

وقد يرتبط هذا العرض بعدد من الحالات الصحية، من بينها:

مرض السكري.

اضطرابات الغدة الدرقية.

أمراض الجهاز الهضمي.

العدوى المزمنة.

بعض أنواع السرطان.

ويرى الأطباء أن فقدان الوزن المفاجئ يستدعي تقييمًا طبيًا لتحديد السبب والبدء في العلاج إذا لزم الأمر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم تأجيل زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض:

تستمر لعدة أسابيع دون تحسن.

تتكرر بصورة ملحوظة.

تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

تختلف عن الحالة الصحية المعتادة دون سبب واضح.

فالفحص المبكر يساعد على اكتشاف السبب الحقيقي، سواء كان مرتبطًا بالسرطان أو بأي مشكلة صحية أخرى تحتاج إلى علاج.

هذه الأعراض لا تعني الإصابة بالسرطان بالضرورة

يشدد أطباء الأورام على أن الإرهاق المزمن أو السعال المستمر أو فقدان الوزن قد تكون لها أسباب شائعة وأقل خطورة من السرطان، لذلك لا ينبغي الشعور بالذعر عند ظهورها، لكن تجاهل استمرار هذه الأعراض قد يؤخر تشخيص بعض الأمراض المهمة، ولهذا يبقى التقييم الطبي هو الوسيلة الأفضل للاطمئنان والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

ويؤكد الخبراء أن الاهتمام بأي تغير غير معتاد في الجسم، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي وإجراء الفحوصات الدورية، يساهم في الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض ويعزز فرص العلاج والشفاء.