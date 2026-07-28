توغّل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا
توغلت قوات إسرائيلية، اليوم، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا، بآليتين عسكريتين ودبابتين.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية في ريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
ويأتي ذلك بعد ساعات من توغل لقوات إسرائيلية في قريتي معرية والعارضة حيث فتحت طريقا كان الأهالي قد أعادوا إغلاقه، كما اعتقلت شابا من قرية طرنجة في ريف القنيطرة.
وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام القوات الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من أراضيها.
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