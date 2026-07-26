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32 قتيلاً في هجمات مسلحة بالكونغو

قُتل ما لا يقل عن 32 مدنيًا في هجومين مسلحين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 32 قتيلاً في هجمات مسلحة بالكونغوقُتل ما لا يقل عن 32 مدنيًا في هجومين مسلحين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. استهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني بالكونغو فإن حصيلة القتلى لا تزال أولية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفًا من وقوع مزيد من الهجمات.

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