الاحتلال يعتقل 24 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينياً من الضفةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات ومناطق الضفة الغربية اليوم، وقامت بحملة اعتقالات طالت 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام مدينة جنين واعتقلت 8 فلسطينيين، في حين اعتقلت 4 آخرين من طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين، تزامنا مع اعتقال 6 آخرين بينهم طفلان من مدينة نابلس.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، ما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.