هجمات أمريكية جديدة على إيران

هجمات أمريكية جديدة على إيرانأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، بأمر من القائد الأعلى.

وأكدت القيادة في بيان، أن العمليات ستتواصل لتقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والتجارية في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل قليل بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، شملت بندر ماهشهر بمحافظة خوزستان، وسيريك بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى انفجارين قرب مدينة بوشهر.

من جهتها، نقلت وكالة مهر عن مسؤول في إقليم خوزستان أن موقعًا قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي.

وفي تطور آخر، قال محافظ بوشهر إن صاروخًا استهدف محطة كهرباء تقع في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد، وفقا لوكالة فارس.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.