غارات أمريكية جديدة على إيران
شنت الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم، جولة جديدة من الضربات على إيران، لليلة العاشرة على التوالي.
وقالت القيادة المركزية "سنتكوم" في بيان لها، إن "الضربات تهدف إلى زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بوقوع انفجارات في ميناء بندر عباس وميناء تشابهار وميناء كُنارَك، وذكرت وكالة "إرنا" وقوع انفجارات في شيراز وميناء بندرلِنغة، مؤكدةً أن ما جرى هو عدوان أمريكي آخر على ميناء "بندرلِنغة" في محافظة هرمزغان.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق، بسماع انفجارات في جنوب جزيرة قشم ومنطقة بماني التابعة لمدينة سيريك، إلى جانب شيراز وبندر لنجة، فيما أعلنت السلطات المحلية في هرمزغان عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية السكنية والتجارية، رغم استمرار الهجمات.
وشهدت الأيام القليلة الماضية اعتداءات أمريكية على إيران، تركّزت معظمها على الساحل، وخاصة الجزء الجنوبي منه، حيث استهدفت الموانئ وأبراج المراقبة الساحلية والعديد من المرافئ الحيوية والبنى التحتية المدنية، وهو ما ردت عليه إيران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
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