مشروبات صحية تساعد على إنقاص الوزن : ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:56 مساءً - يسعى كثير من الأشخاص إلى العثور على مشروبات تساعد في إنقاص الوزن بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أنه لا يوجد مشروب قادر بمفرده على حرق الدهون أو التخلص من الوزن الزائد بشكل سحري، ورغم ذلك، فإن بعض المشروبات الصحية قد تلعب دورًا داعمًا في رحلة فقدان الوزن، من خلال تقليل السعرات الحرارية، وزيادة الشعور بالشبع، والمساعدة في تحسين جودة النظام الغذائي عند استبدالها بالمشروبات الغنية بالسكر.

وتشير دراسات غذائية إلى أن نجاح أي خطة لإنقاص الوزن يعتمد في المقام الأول على تحقيق عجز في السعرات الحرارية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، بينما يمكن لبعض المشروبات منخفضة السعرات والغنية بالعناصر الغذائية أن تكون عاملًا مساعدًا في الوصول إلى النتائج المرجوة.

الشاي الأخضر من أبرز المشروبات الداعمة لفقدان الوزن

يأتي الشاي الأخضر في مقدمة المشروبات التي ارتبط اسمها بدعم إنقاص الوزن، فهو يحتوي على نسبة منخفضة للغاية من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مركب "إيبيجالوكاتشين جالات" (EGCG).

وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذا المركب قد يساهم في دعم عملية التمثيل الغذائي وتحسين كفاءة الجسم في استخدام الطاقة، كما قد يساعد لدى بعض الأشخاص في تحسين مستويات السكر والأنسولين، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن، دون الاعتماد عليه كوسيلة وحيدة لفقدان الوزن.

القهوة السوداء خيار مناسب بشرط تجنب السكر

تعد القهوة السوداء من المشروبات التي يمكن إدراجها ضمن الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن، بشرط تناولها دون إضافة السكر أو الكريمة أو النكهات مرتفعة السعرات الحرارية.

ويرجع ذلك إلى احتواء القهوة على الكافيين وبعض المركبات النباتية التي قد تساهم في رفع معدل استهلاك الطاقة بصورة محدودة، كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول القهوة باعتدال وانخفاض نسبة دهون الجسم لدى بعض الأشخاص، مع ضرورة عدم الإفراط في استهلاكها لتجنب الآثار الجانبية للكافيين.

الشاي الأسود يساعد على تقليل السعرات

يمثل الشاي الأسود أيضًا خيارًا صحيًا للراغبين في فقدان الوزن، إذ يحتوي على الكافيين ومجموعة من مضادات الأكسدة، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يحرصون على شرب الشاي بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسمنة مقارنة بغيرهم.

وينصح الخبراء بتناول الشاي الأسود دون إضافة السكر، أو مع كمية محدودة من الحليب قليل الدسم، للحفاظ على قيمته الغذائية وعدم زيادة السعرات الحرارية.

مخفوقات البروتين تمنح شعورًا بالشبع

تلعب المشروبات الغنية بالبروتين، مثل مخفوقات البروتين، دورًا مهمًا في زيادة الإحساس بالشبع لفترات أطول، وهو ما يساعد على تقليل كميات الطعام التي يتم تناولها خلال اليوم.

كما يساهم البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خسارة الوزن، خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لذلك يوصي خبراء التغذية بإدراج مصادر البروتين ضمن النظام الغذائي اليومي.

العصائر الصحية الغنية بالبروتين والألياف

يمكن إعداد عصائر صحية في المنزل باستخدام الزبادي اليوناني أو مسحوق البروتين مع الفواكه الطازجة، لتوفير مزيج متوازن من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن.

ويؤدي الجمع بين البروتين والألياف إلى تعزيز الشعور بالامتلاء، مما يساعد على التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة مرتفعة السعرات.

شاي الأعشاب بديل صحي للمشروبات المحلاة

يعد شاي الأعشاب، مثل الكركديه والنعناع والبابونج، من أفضل البدائل الصحية للمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، إذ يتميز بانخفاض سعراته الحرارية وخلوه من السكر المضاف، كما أن العديد من أنواعه لا تحتوي على الكافيين.

ويحتوي شاي الأعشاب على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تدعم الصحة العامة، كما يساعد تناوله بانتظام على تقليل استهلاك المشروبات مرتفعة السعرات، وهو ما ينعكس إيجابًا على التحكم في الوزن.

كيف تختار المشروب المناسب لإنقاص الوزن؟

يشدد خبراء التغذية على ضرورة اختيار المشروبات التي تتوافق مع النظام الغذائي الصحي، مع مراعاة عدد من المعايير المهمة، أبرزها:

أن تكون منخفضة أو معتدلة السعرات الحرارية.

احتواؤها على أقل قدر ممكن من السكر المضاف.

أن توفر عناصر غذائية مفيدة مثل البروتين أو مضادات الأكسدة.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية الغنية بالسكريات.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا باعتباره العنصر الأساسي للحفاظ على ترطيب الجسم ودعم عمليات التمثيل الغذائي.

ويؤكد المتخصصون أن فقدان الوزن لا يعتمد على نوع معين من المشروبات، وإنما على نمط حياة متكامل يشمل التغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني، والنوم الجيد، والالتزام بعادات غذائية متوازنة، وهو ما يضمن تحقيق نتائج مستدامة والحفاظ على الصحة العامة.