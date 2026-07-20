روتين صباحي صحي يمنحك الطاقة والنشاط طوال اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:56 مساءً - يؤكد خبراء الصحة أن بداية اليوم تلعب دورًا محوريًا في تحديد مستوى النشاط والإنتاجية والحالة المزاجية، إذ تؤثر العادات الصباحية بشكل مباشر على كفاءة الجسم والعقل طوال ساعات اليوم. لذلك، فإن الالتزام بروتين صباحي صحي لا يقتصر على زيادة الطاقة فقط، بل ينعكس أيضًا على تحسين جودة النوم، وتعزيز التركيز، ودعم الصحة البدنية والنفسية.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تبني مجموعة من العادات الصحية فور الاستيقاظ يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، وتقليل الشعور بالإجهاد، وتحسين الأداء الذهني والجسدي، مما يجعل اليوم أكثر إنتاجية وحيوية.

الاستيقاظ في موعد ثابت يعزز الساعة البيولوجية

يعد الالتزام بموعد ثابت للاستيقاظ من أهم العادات التي ينصح بها المتخصصون، حتى خلال أيام العطلات. فانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يساعد الجسم على ضبط الساعة البيولوجية، وهو ما ينعكس على جودة النوم ليلًا وسهولة الاستيقاظ صباحًا.

كما يرتبط هذا الانتظام بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، إلى جانب تحسين وظائف المخ، وزيادة القدرة على التركيز واتخاذ القرارات خلال ساعات العمل أو الدراسة.

التعرض لضوء الشمس في الصباح

ينصح الخبراء بالحصول على جرعة من ضوء الشمس الطبيعي خلال أول 30 إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ، سواء من خلال المشي في الهواء الطلق أو الجلوس في الشرفة أو بالقرب من نافذة تسمح بدخول أشعة الشمس.

ويساعد التعرض للضوء الطبيعي على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، كما يحفز الجسم على إفراز الهرمونات المسؤولة عن اليقظة والنشاط، مما يقلل الشعور بالخمول ويُحسن جودة النوم خلال الليل.

ابدأ يومك بشرب الماء

يفقد الجسم جزءًا من السوائل أثناء النوم، لذلك يُعد شرب كوب أو كوبين من الماء فور الاستيقاظ من أفضل العادات الصحية التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة.

ويساهم الترطيب الجيد في تحسين وظائف الجسم، ودعم عملية التمثيل الغذائي، وتنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الطاقة وتقليل الشعور بالإرهاق في بداية اليوم. كما يوصي الخبراء بتأجيل تناول القهوة أو الشاي حتى بعد شرب الماء.

ممارسة الحركة لتنشيط الجسم

ليس من الضروري ممارسة تمارين رياضية شاقة في الصباح، إذ تكفي بضع دقائق من المشي أو تمارين الإطالة لتنشيط العضلات وتحفيز الدورة الدموية.

كما أن ممارسة الرياضة الخفيفة صباحًا تساعد على تحسين المزاج، وتقليل مستويات هرمون التوتر، وزيادة إفراز هرمونات السعادة، فضلًا عن تعزيز اللياقة البدنية وتحسين جودة النوم على المدى الطويل.

لا تتجاهل وجبة الإفطار

تمثل وجبة الإفطار مصدر الطاقة الأول للجسم بعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النوم، لذلك ينصح الخبراء بعدم إهمالها.

ويفضل أن تتضمن وجبة الإفطار مزيجًا من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، إلى جانب الفواكه أو الحبوب الكاملة، لما توفره من عناصر غذائية تساعد على تحسين التركيز والانتباه، وتمنح الجسم الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.

حدد أهدافك قبل بدء يومك

تخصيص دقيقة أو دقيقتين لتحديد أهم المهام أو الأولويات اليومية يعد من العادات الفعالة التي تساعد على تنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية.

ويسهم التخطيط المسبق في تقليل التشتت، وتعزيز الشعور بالإنجاز، وتحفيز الالتزام بتنفيذ المهام وفق ترتيب واضح، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء طوال اليوم.

عادات صباحية قد تستنزف طاقتك

يحذر الخبراء من بعض السلوكيات التي تؤثر سلبًا على النشاط منذ بداية اليوم، ومن أبرزها الضغط المتكرر على زر تأجيل المنبه، إذ يؤدي ذلك إلى تقطع النوم وزيادة الشعور بالخمول عند الاستيقاظ.

كما أن استخدام الهاتف المحمول فور فتح العينين، سواء لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة الرسائل، قد يسبب تشتيت الذهن ورفع مستويات التوتر قبل بدء اليوم، وهو ما يؤثر على التركيز والإنتاجية.

ومن العادات غير الصحية أيضًا البقاء في غرفة معتمة لفترة طويلة بعد الاستيقاظ، إذ يحرم ذلك الجسم من الاستفادة من ضوء الشمس الذي يساعد على ضبط الساعة البيولوجية وزيادة اليقظة.

خطوات بسيطة تصنع فرقًا كبيرًا

يشدد المتخصصون على أن بناء روتين صباحي صحي لا يحتاج إلى تغييرات جذرية أو مجهود كبير، بل يعتمد على الالتزام بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، مثل النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، وشرب الماء، والتعرض لضوء الشمس، وممارسة النشاط البدني، وتناول إفطار متوازن.

ويساعد الالتزام بهذه الخطوات على تحسين الصحة العامة، ورفع مستويات النشاط والتركيز، وتقليل الشعور بالإجهاد، مما يمنح الجسم والعقل بداية قوية ليوم أكثر حيوية وإنتاجية.