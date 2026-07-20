عادات يومية لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:56 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، يحرص كثيرون على استخدام واقي الشمس للحفاظ على صحة البشرة، إلا أن أطباء الجلد يؤكدون أن الوقاية الفعالة لا تعتمد على هذه الخطوة فقط، بل تتطلب اتباع مجموعة من العادات اليومية التي تساعد على تقوية حاجز البشرة، والحد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية، وتقليل خطر التصبغات والشيخوخة المبكرة.

ويشير خبراء الجلدية إلى أن الجمع بين الحماية الخارجية والعناية الداخلية بالجسم يمنح البشرة قدرة أكبر على مقاومة العوامل البيئية الضارة، ويقلل من التلف الذي قد ينتج عن التعرض المستمر للشمس.

حاجز البشرة هو خط الدفاع الأول

يُعد الجلد الحاجز الطبيعي الذي يحمي الجسم من العوامل الخارجية، لكن التعرض المتكرر لأشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، والتلوث، إلى جانب بعض العادات اليومية غير الصحية، قد يؤدي إلى إضعاف هذا الحاجز، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بجفاف البشرة، والتصبغات، واسمرار الجلد، وظهور علامات التقدم في العمر مبكرًا.

لذلك ينصح أطباء الجلد بالاهتمام اليومي بصحة البشرة وعدم الاكتفاء بعلاج المشكلات بعد ظهورها، لأن الوقاية تظل الخيار الأفضل للحفاظ على نضارة الجلد.

الترطيب اليومي يحافظ على صحة الجلد

يؤكد المتخصصون أن استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة، ويفضل أن يكون خاليًا من العطور والمواد المهيجة، يساعد في تقوية الحاجز الواقي للجلد وتقليل فقدان الرطوبة، مما يحافظ على نعومة البشرة ويزيد من قدرتها على مقاومة العوامل البيئية المختلفة.

كما يعد شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم من أهم العادات الصحية، إذ يساهم في ترطيب الجسم والبشرة من الداخل، ويدعم تجدد الخلايا، ويساعد الجلد على التعافي من آثار التعرض للحرارة وأشعة الشمس.

تناول مضادات الأكسدة يحمي خلايا البشرة

تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في تقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة التي تتكون بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي.

وينصح الخبراء بالإكثار من تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، مثل:

الفواكه الطازجة.

الخضراوات الورقية والملونة.

المكسرات والبذور.

وتساعد هذه الأطعمة في دعم صحة الجلد، والحد من التصبغات، وتحسين توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

لا تعتمد على واقي الشمس فقط

رغم أهمية استخدام واقي الشمس بشكل يومي، إلا أن أطباء الجلد يشددون على ضرورة الجمع بينه وبين وسائل الحماية الأخرى، والتي تشمل:

ارتداء قبعات واسعة الحواف.

استخدام المظلات عند التعرض المباشر للشمس.

ارتداء ملابس واقية من الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وتساعد هذه الإجراءات في تقليل خطر الإصابة بحروق الشمس، والحد من التلف المزمن الذي قد يصيب الجلد نتيجة التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية.

صحة الأمعاء تنعكس على نضارة البشرة

تشير دراسات حديثة إلى وجود ارتباط وثيق بين صحة الجهاز الهضمي وصحة الجلد، حيث يمكن للبكتيريا النافعة "البروبيوتيك" أن تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز قدرة البشرة على التعافي من تأثيرات أشعة الشمس، مما ينعكس على مظهرها ويمنحها مزيدًا من الحيوية.

لذلك ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يدعم صحة الأمعاء، باعتباره جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة.

هل تساعد مكملات الكولاجين؟

يوضح المختصون أن الكولاجين يعد من البروتينات الأساسية التي تدخل في تكوين الجلد، وقد تساهم مكملاته الغذائية لدى بعض الأشخاص في دعم مرونة البشرة وتحفيز عمليات إصلاح الأنسجة.

ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن مكملات الكولاجين لا يمكن أن تحل محل وسائل الوقاية الأساسية، مثل استخدام واقي الشمس، والالتزام بالعادات الصحية، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة.

وتظل العناية اليومية المتكاملة، التي تجمع بين التغذية السليمة، والترطيب، والحماية من أشعة الشمس، أفضل وسيلة للحفاظ على بشرة صحية ونضرة طوال العام.