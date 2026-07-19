توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة

توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرةتوغلت قوة إسرائيلية اليوم في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، بالتزامن مع إطلاق قذائف باتجاه محيط بلدة الحميدية في ريف المحافظة الأوسط.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية تتوغل باتجاه سد كودنا بريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في المنطقة".

وتشهد مناطق ريف القنيطرة بين الحين والآخر توغلات وتحركات عسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع عمليات قصف تستهدف مناطق قريبة من خط فض الاشتباك.

جدير بالذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، حيث تشهد محافظتا القنيطرة ودرعا بين الحين والآخر عمليات توغل داخل الأراضي السورية، إلى جانب حوادث إطلاق نار واستهدافات متفرقة في المناطق الحدودية، ما يعكس استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.