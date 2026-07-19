توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة
توغلت قوة إسرائيلية اليوم في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، بالتزامن مع إطلاق قذائف باتجاه محيط بلدة الحميدية في ريف المحافظة الأوسط.
وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية تتوغل باتجاه سد كودنا بريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في المنطقة".
وتشهد مناطق ريف القنيطرة بين الحين والآخر توغلات وتحركات عسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع عمليات قصف تستهدف مناطق قريبة من خط فض الاشتباك.
جدير بالذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، حيث تشهد محافظتا القنيطرة ودرعا بين الحين والآخر عمليات توغل داخل الأراضي السورية، إلى جانب حوادث إطلاق نار واستهدافات متفرقة في المناطق الحدودية، ما يعكس استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.