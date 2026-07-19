سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:12 صباحاً - حافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره وتوازنه مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأحد، 19 يوليو 2026، داخل مختلف المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية وأظهرت شاشات التداول اللحظية هدوءاً في حركة الصرف، متأثرة بوضعية الاستقرار العام للعملات الأجنبية والعربية.

المؤشر الرسمي في البنك المركزي المصري

استهل البنك المركزي المصري تعاملاته الصباحية بتسجيل متوسط رسمي لصرف الريال السعودي عند مستوى 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.

أسعار الريال في قطب المصارف الحكومية والخاصة الكبرى

سجلت العملة السعودية مستويات متقاربة وثابتة في كبرى البنوك من حيث حجم المعاملات، وجاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: استقرا عند مستوى 13.42 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان: سجلت مستويات 13.43 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي (EG Bank): طابق مؤشر المركزي مسجلاً 13.44 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع.

أعلى وأقل قيمة لشراء وبيع الريال بالأسواق

أظهرت قراءات شاشات الصرف تبايناً في الفروقات الفردية لأسعار الشراء والبيع بين البنوك:

الأعلى في الشراء: سجل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك نكست، وبنك إتش إس بي سي (HSBC) أعلى قيمة لشراء الريال من المواطنين عند 13.45 جنيه.

الأعلى في البيع: تصدر بنك التنمية الصناعية القائمة بأعلى سعر لبيع الريال للمستهلكين عند 13.55 جنيه، يليه البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 13.51 جنيه.

الأقل في الشراء: سجل المصرف المتحد أدنى سعر لشراء العملة السعودية عند 13.02 جنيه، يليه بنك التنمية الصناعية بـ 13.31 جنيه.

وفي بنوك الإسكندرية، قناة السويس، وفيصل الإسلامي، تراوحت قيم الشراء بين 13.39 جنيه والبيع بين 13.44 و13.48 جنيه، بينما استقر المصرف العربي الدولي عند 13.38 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع، وميد بنك عند 13.38 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.