عوائد تصل لـ 21%.. دليل أعلى 5 شهادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:12 صباحاً - شهدت محركات البحث قفزة كبيرة من قِبل المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري لعام 2026، وذلك عقب القرار الأخير بتثبيت أسعار الفائدة ويسعى عملاء القطاع المصرفي إلى انتقاء الوعاء الادخاري الأنسب الذي يضمن لهم حماية أموالهم وتحقيق أقصى عائد ممكن، سواء عبر قنوات العائد الثابت التي تؤمن دخلاً مستقراً، أو العائد المتغير الذي يتحرك مع مؤشرات السوق.

دليل أعلى 5 شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري لعام 2026

ويتيح البنك الأهلي باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تمنح مزايا استثنائية، مثل إمكانية الاقتراض بنسبة من قيمتها الاسمية، أو استخراج بطاقات ائتمانية بضمانها. وفيما يلي رصد شامل لأعلى 5 شهادات ادخار يقدمها البنك، مرتبة تنازلياً من الأعلى إلى الأقل عائداً:

1. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (الشهري)

تتربع هذه الشهادة على رأس القائمة كأعلى وعاء ادخاري حالي، وتعد مثالية لمن يبحث عن تدفقات نقدية مرتفعة للغاية في العام الأول من الاستثمار.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

دورية العائد: متغير متناقص سنوياً ويُصرف شهرياً كالآتي: 21% في السنة الأولى، يتراجع إلى 16.25% في السنة الثانية، ليصل إلى 12% في السنة الثالثة.

الشروط: يتاح الاقتراض وإصدار البطاقات الائتمانية بضمانها، ولا يمكن استردادها إلا بعد انقضاء 6 أشهر على الشراء.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (الشهري)

تأتي في المرتبة الثانية وتتميز بمرونتها؛ إذ ترتبط مؤشراتها السعرية مباشرة بقرارات البنك المركزي المصري.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

نسبة الفائدة الحالية: 19.5% سنوياً وتُصرف شهرياً (بحد أدنى للأمان لا يقل عن 17%).

معادلة الاحتساب: ترتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافاً إليه 0.5%.

الشروط: توفر ميزة الاقتراض، ويحظر استرداد أصل الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع السنوي)

تأتي في المركز الثالث وتتشابه مع الشهادة السابقة، لكنها تختلف في دورية صرف الأرباح وقيمة الفائدة.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

نسبة الفائدة الحالية: 19.25% سنوياً وتُصرف كل 3 أشهر.

معادلة الاحتساب: ترتبط بسعر الإيداع بالبنك المركزي مضافاً إليه 0.25%.

الشروط: تتيح الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، وتخضع لشرط الـ 6 أشهر قبل الاسترداد.

4. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

تعد الخيار الأبرز والآمن للعملاء الراغبين في تثبيت أرباحهم وتأمين دخل دوري منتظم، دون التأثر بأي هبوط قد يحدث في أسعار الفائدة مستقبلاً.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

قيمة العائد: يمنح البنك 17.75% في حال اختيار الصرف الشهري، وترتفع إلى 17.85% في حال الصرف ربع السنوي، وتظل النسبة ثابتة طوال الفترة.

الشروط: إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان، مع حظر الاسترداد قبل 6 أشهر.

5. الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت (الشهري)

تأتي في المرتبة الخامسة وتستهدف شريحة المستثمرين الذين يفضلون الخطط التمويلية طويلة الأجل للحفاظ على قيمة السيولة النقدية.