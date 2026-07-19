وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد رحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:12 صباحاً - خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي، الذي رحل عن عالمنا إثر صراع مع المرض، بعدما قدم على مدار مشواره الفني عددًا من الأدوار التي تركت أثرًا لدى جمهور الدراما والسينما، وشارك خلالها كبار نجوم الفن في أعمال حققت حضورًا واسعًا.

وسرعان ما تحول خبر الوفاة إلى محور اهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعى فنانون وزملاء الراحل رحيله بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه ومسيرته الفنية، فيما استعاد الجمهور أبرز الأعمال التي شارك فيها على مدار سنوات طويلة.

رحيل أحمد جلال عبد القوي

رحل الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد معاناة مع المرض، لتنتهي مسيرة فنية اتسمت بالتنوع، إذ تنقل بين الدراما التلفزيونية والسينما، وشارك في أعمال تركت بصمة لدى المشاهد المصري والعربي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن عقب إعلان خبر الوفاة، حيث انهالت رسائل التعزية والدعاء، وسط إشادة من متابعين وزملاء بالراحل، الذي عرفه كثيرون بدماثة خلقه والتزامه المهني.

مدحت تيخا ينعي الفنان الراحل

وكان الفنان مدحت تيخا من أوائل الفنانين الذين نعوا أحمد جلال عبد القوي، إذ كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك":

"حبيبي.. الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة."

وتفاعل عدد كبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل مع كلمات النعي، مقدمين التعازي إلى أسرة الفنان الراحل، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أعمال صنعت حضوره أمام الجمهور

رغم أنه لم يكن من نجوم البطولة المطلقة، فإن أحمد جلال عبد القوي استطاع أن يترك بصمة واضحة من خلال مشاركاته في أعمال درامية وسينمائية بارزة، من بينها:

مسلسل حضرة المتهم أبي مع الفنان نور الشريف.

مسلسل الليل وآخره مع الفنان يحيى الفخراني.

مسلسل المرسى والبحار.

مسلسل ابن ليل.

فيلم حسن ومرقص مع الزعيم عادل إمام والفنان العالمي عمر الشريف.

كما شارك في أعمال أخرى متنوعة، اكتسب من خلالها خبرة كبيرة، وأسهم في تقديم شخصيات مختلفة حظيت بتقدير الجمهور.

مسيرة امتدت لسنوات

على مدار سنوات عمله، تعاون أحمد جلال عبد القوي مع عدد من كبار المخرجين والنجوم، وقدم أدوارًا متنوعة بين الاجتماعية والدرامية، ليصبح واحدًا من الوجوه المألوفة في الدراما المصرية.

ورغم ابتعاده عن دائرة الأضواء في بعض الفترات، ظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجمهور من خلال الأعمال التي أعيد عرضها مرات عديدة، والتي حافظت على مكانتها لدى المشاهدين.

وداع مؤثر من الجمهور وزملاء المهنة

أعاد خبر وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي التذكير بقيمة الفنانين الذين يتركون إرثًا فنيًا يبقى حاضرًا بعد رحيلهم، وبين رسائل النعي والدعوات الصادقة، استذكر الجمهور مشاهد وأدوارًا ارتبطت بذاكرة الدراما المصرية، مؤكدين أن الأعمال الجيدة تظل شاهدًا على أصحابها مهما غابوا عن الحياة.