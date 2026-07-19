هدوء مطلع الأسبوع.. استقرار جماعي لأسعار الدولار مقابل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:12 صباحاً - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار والهدوء التام مع انطلاق التداولات الصباحية اليوم الأحد، 19 يوليو 2026، داخل القطاع المصرفي المصري وحافظت العملة الخضراء على مستوياتها السابقة دون تغيرات تذكر في المعاملات الرسمية لجميع البنوك الحكومية والخاصة.

المؤشر الرسمي في البنك المركزي

استهل البنك المركزي المصري تعاملاته الصباحية بتسجيل متوسط سعري رسمي للورقة الخضراء استقر عند 50.47 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في المصارف الحكومية والخاصة الكبرى

سجلت شاشات التداول في القلاع المصرفية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى بنك الإسكندرية والمصرف المتحد، سعراً موحداً بلغ 50.50 جنيه للشراء، مقابل 50.60 جنيه للبيع.

وفي ذات السياق المتقارب، سجل الدولار في بنك قناة السويس مستوى 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع، في حين تحركت الأسعار طفيفاً في البنك التجاري الدولي (CIB) لتسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

أعلى وأقل قيمة للبيع والشراء في السوق الصباحي

أظهرت قراءات البنوك الاستثمارية والخاصة تبايناً نسبياً في الفروق الفردية للأسعار: