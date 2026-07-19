استقرار أسواق الفضة المحلية عالمياً.. الأسعار المرصودة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:12 صباحاً - شهدت أسواق الفضة في مصر حالة من الاستقرار والثبات الفني مع انطلاق التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 يوليو 2026 وتزامن هذا الهدوء المحلي مع ثبات حركة التداولات على الصعيد العالمي، وسط ترقب واسع من قِبل المدخرين والمستثمرين لصدور الحزم الجديدة من البيانات الاقتصادية الدولية، والتي تلعب دوراً محورياً في توجيه بوصلة المعادن النفيسة خلال الفترة القادمة.

خريطة أسعار الفضة اليوم في مصر

سجلت مختلف أعيرة الفضة المتداولة في السوق المصرية مستويات سعرية مستقرة (بدون إضافة تكاليف المصنعية والدمغة)، وجاءت قيم البيع والشراء للمستهلكين كالتالي:

عيار 999 (الفضة النقية): استقر الجرام عند 98 جنيهاً للبيع، مقابل 93 جنيهاً للشراء.

عيار 925 (الفضة الإسترليني): وهو العيار الأكثر شهرة وصناعة للحلي، وسجل 90.75 جنيه للبيع، ونحو 86 جنيهاً للشراء.

عيار 900: ثبتت قيمته عند 88.25 جنيه للبيع، في حين بلغ 83.75 جنيه للشراء.

عيار 800: سجل الفئة الأقل سعراً في الأسواق نحو 78.5 جنيه للبيع، و74.5 جنيه للشراء.

مؤشرات الفضة على الصعيد العالمي

وفي الملاذات الدولية، حافظت الفضة على ثباتها السعري بنهاية آخر الجلسات الأسبوعية للبورصة العالمية؛ حيث سجلت الأونصة (الأوقية) مستويات 55.953 دولار للبيع، و55.932 دولار للشراء.

ويأتي هذا الثبات المؤقت في ظل حالة الحذر والترقب التي تفرضها الأسواق الدولية انتظاراً للمؤشرات الاقتصادية القادمة، والتي سترسم الملامح الأساسية لسياسات الفائدة.

توقعات تحركات المعادن الثمينة

ويرى الخبراء والمتعاملون في أسواق المعادن أن هذا الاستقرار السعري للذهب والفضة قد يعقبه موجات تحرك جديدة خلال تعاملات الأسبوع المقبل وترتبط هذه التوقعات بشكل مباشر بمدى تقلب مؤشر الدولار الأمريكي وتأثيره على وتيرة العرض والطلب العالمية، وهو ما يجعل المتابعة اللحظية للتحديثات اليومية ركيزة أساسية للمستثمرين قبل الإقدام على عمليات الشراء أو البيع.