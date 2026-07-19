ملاذ ادخاري آمن.. أسعار سبائك BTC وأعيرة الذهب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:12 صباحاً - شهدت محركات البحث قفزة كبيرة في معدلات الاستعلام عن أسعار سبائك الذهب، وتحديداً وزن 5 جرامات من إنتاج شركة بي تي سي (BTC)، وذلك بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تفرض كلمتها على تعاملات أسواق الصاغة المصرية وتعد الأوزان الصغيرة والمتوسطة من السبائك الخيار المفضل للمستثمرين الأفراد الراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم دون تحمل تكاليف مصنعية مرتفعة.

أسعار سبائك الذهب BTC وماستر جولد اليوم

سجلت السبائك الذهبية المصنوعة من الذهب الخالص (عيار 24 الأعلى نقاءً) المستويات التالية في الأسواق:

سبيكة BTC وزن 2.50 جرام: سجلت نحو 17,730 جنيهاً.

سبيكة BTC وزن 5 جرامات: استقرت عند مستويين تسعيريين وفقاً لآليات العرض والشركات في الأسواق؛ حيث سجلت 34,310 جنيهات في بعض منافذ التداول، ووصلت في أخرى إلى 35,200 جنيه.

سبيكة BTC وزن 10 جرامات: بلغت قيمتها نحو 68,715 جنيهاً.

سبيكة BTC وزن 20 جراماً: سجلت نحو 137,425 جنيهاً.

سبيكة ماستر جولد وزن 2.50 جرام: بلغت قيمتها في الأسواق نحو 21,035 جنيهاً.

تحديث أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة

وعلى صعيد مبيعات التجزئة للمشغولات والأعيرة النقدية، استقرت الأسعار الفورية للبيع والشراء (بدون المصنعية والدمغة) عند القراءات الآتية:

جرام الذهب عيار 24: سجل 6651.5 جنيه للبيع، ونحو 6594.25 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 22: بلغ قيمته 6097.25 جنيه للبيع، مقابل 6044.75 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً): استقر عيار السوق الأول في مصر عند 5820 جنيهًا للبيع، و5770 جنيهًا للشراء.

جرام الذهب عيار 18: سجل النطاق السعري الأكثر طلباً في قطاع الحلي نحو 4988.5 جنيه للبيع، و4945.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة العالمية

حافظ الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) على توازنه مسجلاً 46,560 جنيهاً للبيع للمستهلك، و46,160 جنيهاً في حالة الشراء منه.

أما على الصعيد العالمي، فقد استقرت أونصة الذهب في شاشات البورصة الدولية لتسجل 4018 دولاراً للبيع و4016.47 دولاراً للشراء.