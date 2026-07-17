”أنت قوي بما يكفي”.. جود بيلينجهام يكشف كواليس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - أماط جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، اللثام عن تفاصيل ومضمون الحديث الذي جمعه بقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال المواجهة النارية التي جمعت الطرفين مساء الأربعاء في المربع الذهبي لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز "التانغو" بهدفين مقابل هدف.

كواليس الحوار ومحاولات التضخيم الإعلامي

وفي تصريحات صحفية له عقب انتهاء اللقاء ووداع منتخب "الأسود الثلاثة" للبطولة، قلل بيلينجهام من شأن الأنباء التي حاولت تصوير الحوار الجانبي كأزمة أو مشادة بين النجمين.

وأوضح بيلينجهام قائلاً: "كنا نتحدث عن إحدى اللقطات التحكيمية، ولم يكن هناك أي شيء سيئ على الإطلاق. أنا على ثقة بأن البعض سيحاول تضخيم الأمر كالعادة، لكن الحقيقة كانت مغايرة".

وعن نص الحوار، أضاف النجم الإنجليزي الشاب: "كنت أرى أن هناك خطأً واضحاً لم يحتسبه الحكم لنا في لقطة سابقة، فتوجهت لميسي وتحدثت معه، ليرد علي متسائلاً: وماذا عن الخطأ الذي ارتكب ضدنا في الهجمة الأخرى؟ فأجبته بابتسامة: أنت قوي بما يكفي لتتحمل مثل هذه الالتحامات البدنية". ووصف بيلينجهام المحادثة بأنها كانت ودية للغاية وضمن أجواء التنافس الرياضي الشريف.

شرف المواجهة وحسرة الخروج

ولم يخفِ بيلينجهام مرارة الخسارة وضياع حلم التتويج، معقباً: "بالطبع أنا في الطرف الخاسر اليوم، وأعلم أن الإعلام قد يحور هذا الحوار إلى اتجاهات أخرى، ولكن بعيداً عن النتيجة، يبقى من دواعي فخري واعتزازي أن أواجه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ومستواه في هذا السن لا يصدق".

ووجه بيلينجهام رسالة اعتذار للجماهير الإنجليزية عبر فيها عن حزنه لعدم تمكن الجيل الحالي من كتابة التاريخ ومعانقة الذهب المونديالي، مؤكداً أن الفريق قدم كل ما يملك طوال أسابيع البطولة.

ورغم الخروج، نجح نجم الوسط الإنجليزي في تدوين اسمه بأحرف من ذهب محققاً 5 أرقام قياسية مميزة كرر بها إنجازات الأسطورة البرازيلي بيليه في نهائيات كأس العالم.

قمة أوروبية لاتينية في نهائي كأس العالم 2026

بموجب هذه النتيجة، ضرب المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) موعداً من العيار الثقيل مع التنين الأوروبي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة مساء الأحد المقبل.

وكان الماتادور الإسباني قد حجز مقعده في المشهد الختامي بعد إقصائه لمنتخب فرنسا في نصف النهائي الآخر، لتتجه أنظار الملايين صوب نهائي ناري يبحث فيه رفاق ميسي عن الحفاظ على العرش العالمي، بينما تسعى الكتيبة الإسبانية الشابة لاعتلاء منصة التتويج المونديالية مجدداً.