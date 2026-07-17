ميركاتو تاريخي.. روشتو رتشبر يعلن حسم بشكتاش التركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - شهدت سوق الانتقالات الصيفية الحالية تطوراً دراماتيكياً ومفاجئاً بشأن الوجهة المقبلة للنجم الدولي المصري محمد صلاح حيث أعلن أسطورة حراسة المرمى التركية ونادي بشكتاش السابق، روشتو رتشبر، عن نجاح إدارة ناديه في إتمام الاتفاق النهائي مع قائد الفراعنة للانضمام إلى صفوف الفريق بدءاً من الموسم الجديد.

روشتو رتشبر يعلن حسم بشكتاش التركي لصفقة محمد صلاح

وجاء هذا الإعلان ليثير عاصفة من الاهتمام في الأوساط الرياضية العالمية، نظراً للقيمة الفنية والجماهيرية الكبرى التي يتمتع بها الهداف المصري.

تصريحات حاسمة وتأكيدات من قلب الحدث

أطلق روشتو رتشبر تصريحاته النارية عبر شاشة قناة "NOW Sport" التركية، متحدثاً بثقة تامة عن كواليس الصفقة، حيث قال: "هذه معلومات مؤكدة وموثوقة، لقد حسمنا صفقة التعاقد مع محمد صلاح بنجاح".

ولم تقتصر الأنباء على تصريحات الحارس التاريخي لتركيا، بل تزامنت خطوة بخطوة مع رصد تحركات رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في العاصمة الاقتصادية إسطنبول، حيث أكدت التقارير الصحفية عقده لجلسات عمل مكثفة مع مسؤولي بشكتاش لوضع الرتوش الأخيرة على العقد، مستفيدين من القوة المالية والعرض الضخم الذي رصدته إدارة النادي التركي لإقناع اللاعب بالمشروع الرياضي الجديد.

ضغط جماهيري تركي يؤتي ثماره

لعبت الجماهير الغفيرة لنادي بشكتاش دوراً بارزاً ومحفزاً في دفع الإدارة نحو إتمام الصفقة؛ إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي ومدرجات النادي إلى ساحة للمطالبة بضم "الملك المصري".

وكان المشهد الأبرز خلال حفل تقديم إحدى الصفقات الجديدة للفريق، عندما هزت الجماهير القاعة بالهتاف الجماعي والمستمر باسم محمد صلاح، وهو المقطع المرئي الذي انتشر كالنار في الهشيم، معطياً الإشارة للإدارة بأن التعاقد مع صلاح هو المطلب الشعبي الأول للأنصار والمحبين.

نهاية الحقبة الإنجليزية وبداية تحدٍ جديد

تأتي هذه الأنباء المتسارعة بعد أن أسدل محمد صلاح الستار رسمياً على مسيرته الأسطورية مع نادي ليفربول الإنجليزي، والتي استمرت على مدار تسعة أعوام كاملة من التألق والإبداع في "البريميرليج".

ونجح فرعون مصر خلال حقبته الإنجليزية في قيادة الريدز لمنصات التتويج المحلية والقارية، محققاً دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب حصده جوائز فردية قياسية جعلته واحداً من أفضل لاعبي العالم، ومحط أنظار كبرى الأندية الأوروبية والعربية قبل أن تؤول المؤشرات الأخيرة نحو بلاد الأناضول.