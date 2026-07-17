الرطوبة تزيد الشعور بالحرارة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها اليومي حول الحالة الجوية المتوقعة اليوم الخميس، 16 يوليو 2026، كاشفة عن استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على معظم محافظات الجمهورية، مع تزايد معدلات الرطوبة التي تلعب دوراً أساسياً في زيادة الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بالقراءات المسجلة.

تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة

الطقس نهاراً: تسود أجواء مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، تتحول إلى حارة رطبة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، في حين يشتد وطأة الحر ليصبح الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

الطقس ليلاً: يسود طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء والمحافظات.

حركة الرياح: تنشط الرياح على فترات متقطعة في عدة مناطق، مما يساعد بشكل نسبي على تلطيف الأجواء الرطبة دون إثارة للأتربة أو التأثير على حركة الحياة اليومية.

حركة الملاحة البحرية وحالة الشواطئ

أوضح خبراء الأرصاد حركة الأمواج والرياح بالمنافذ البحرية والمسطحات المائية على النحو التالي:

البحر المتوسط: معتدل ومهيأ لكافة الأنشطة البحرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب نسبياً، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية نشطة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى والمحسوسة والصغرى):

القاهرة الكبرى: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 24

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 23

مطروح: العظمى 29 | المحسوسة 33 | الصغرى 23

شرم الشيخ: العظمى 40 | المحسوسة 42 | الصغرى 29

الغردقة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28

الفيوم وبني سويف: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24

أسيوط: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 23

سوهاج: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 25

قنا والأقصر: العظمى 42 | المحسوسة 43 | الصغرى 26 (للأقصر الصغرى 27)

أسوان: العظمى 43 | المحسوسة 44 | الصغرى 28

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب الرطوبة العالية.