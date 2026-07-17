”ده بتاعي لوحدي”.. رد زوجة مصطفى زيكو على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - شهدت الفضاءات الرقمية والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير والرياضيين حالة من الحراك والجدل الواسع خلال الساعات الأخيرة، على خلفية أزمة عائلية خرجت إلى العلن عقب عودة بعثة الفراعنة من المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 وتداخلت في الأزمة أطراف عائلية للاعب نادي بيراميدز، مصطفى زيكو، ما بين دموع والدته وعتابها، والردود غير المباشرة لزوجته.

دموع الوالدة في البث المباشر

انطلقت شرارة الجدل عقب ظهور والدة اللاعب مصطفى زيكو في لقاء تليفزيوني؛ حيث لم تملك نفسها من البكاء أمام الكاميرات، معربة عن حزنها الشديد لعدم تمكنها من رؤية نجلها أو الاجتماع به منذ أن وطأت قدماه أرض الوطن عائداً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوالدة إلى أنها كانت تتوق للاحتفال معه بإنجازه المونديالي، إلا أن الارتباطات المهنية والمراسم الاحتفالية الخاصة بالمنتخب وناديه حالت دون إتمام اللقاء، وهو التصريح الذي لاقى تعاطفاً وتفاعلاً كبيراً من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"تيك توك" يشعل الأزمة.. رسالة مشفرة من الزوجة

ولم يتأخر الرد كثيراً، حيث اختارت وفاء مصطفى، زوجة نجم بيراميدز، حسابها الشخصي على منصة "تيك توك" لتدخل في قلب المشهد التنفيذي للأزمة.

ونشرت وفاء مقطعاً مرئياً يجمعها بزوجها مصطفى زيكو، مصحوباً بالصوت الرائج والمقطع الشهير: "لا ده بتاعي أنا لوحدي ولا حد يجي جنبه ولا حد يلمسه ولا يكلمه كلمة.. ده حبيبي أنا ومحدش ليه فيه".

ولم تكتفِ زوجة اللاعب بالمقطع الصوتي، بل أرفقته بعبارة مقتضبة ومثيرة للتساؤلات قالت فيها: "يارب تكون وصلت"، وهو ما فسرته الجماهير والمتابعون على أنه رد مباشر وموجه لوالدة اللاعب، مما زاد من حدة الاستياء والانتقادات الموجهة للزوجة عبر التعليقات.

زيكو يتحرك سريعاً لترضية "ست الكل"

وأمام تصاعد حدة التلاسن الرقمي والتحليلات الجماهيرية، تحرك مصطفى زيكو بشكل عاجل لإخماد فتيل الأزمة واحتواء غضب والدته أمام الرأي العام.

وحرص لاعب المنتخب الوطني على نشر رسالة عامة عبر حساباته الرسمية، وجهها لوالدته متضمنة كلمات تفيض بالمحبة والبر، كاتباً: "طول عمرك رقم واحد يا ست الكل.. وهتفضلي رقم واحد".

وجاءت هذه اللفتة من اللاعب بمثابة محاولة جادة لتأكيد مكانة والدته المقدسة لديه، وقطع الطريق أمام أي تأويلات قد تشير إلى جحوده أو تفضيله لزوجته على حساب أسرته، لتؤكد الأسرة لاحقاً من خلال الرسائل المتبادلة رغبتها في لم الشمل وإنهاء هذا الجدل العابر في هدوء.