بميزانية مستحدثة من الفيفا.. الأهلي يتصدر مكافآت الأندية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - جنت الأندية المصرية عوائد واستثمارات مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وذلك بموجب "برنامج مكافآت الأندية" المرتبط بمنافسات كأس العالم 2026 ويقضي هذا النظام بتقديم تعويضات ومكافآت مادية مباشرة للأندية نظير استدعاء لاعبيها الدوليين للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية، وهو ما أفرز انتعاشة قوية في خزائن عدد من أندية الدوري الممتاز.

ميزانية الفيفا الجديدة وتعديل نظام المكافآت

شهدت النسخة الحالية من المونديال طفرة تنظيمية ومالية من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث اتخذ الفيفا قرارات جوهرية تضمنت:

رفع الميزانية الإجمالية: قفزت القيمة الإجمالية لبرنامج مكافآت الأندية لتصل إلى 355 مليون دولار.

توسيع النطاق: للمرة الأولى في تاريخ البطولة، لم تقتصر المكافآت على فترة نهائيات المونديال فحسب، بل امتدت لتشمل وتعوض الأندية عن مشاركة لاعبيها في مباريات التصفيات المؤهلة أيضاً، مما ضاعف من عوائد الأندية التي تمتلك قواماً دولياً.

الأهلي في الصدارة وبيراميدز وصيفاً للأندية المستفيدة

اعتلى النادي الأهلي صدارة المشهد كأكثر الأندية المصرية والأفريقية حصداً للقرارات المالية بمجموع 2.01 مليون دولار، وزعت على النحو الآتي:

1.8 مليون دولار: نظير تواجد 8 لاعبين من القوام الأساسي للمارد الأحمر مع منتخب مصر (الفراعنة).

210 آلاف دولار: مقابل مشاركة أحد عناصره المحترفة مع أسود الأطلس (منتخب المغرب).

وجاء نادي بيراميدز في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 1.275 مليون دولار، بفضل التنوع الدولي في صفوفه والذي شمل:

900 ألف دولار: عن انضمام 4 لاعبين لصفوف المنتخب المصري.

195 ألف دولار: مقابل مشاركة لاعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

180 ألف دولار: نظير تمثيل لاعب آخر لمنتخب الأردن.

نصيب الزمالك وزد والجونة من كعكة المونديال

حلّ نادي الزمالك في المركز الثالث بين الأندية المصرية المستفيدة حيث تلقت الخزينة البيضاء مبلغ 675 ألف دولار تعويضاً عن مشاركة 3 من ركائزه الأساسية مع الفراعنة في مشوار كأس العالم.

وفي ختام القائمة، نال كل من نادي زد ونادي الجونة حصة متساوية بلغت 225 ألف دولار لكل فريق، وذلك بعد أن سجل كل نادٍ مشاركة لاعب واحد من صفوفه مع المنتخب الوطني المصري، لتؤكد هذه الأرقام العائد الاقتصادي الكبير الذي باتت تحققه الاستثمارات الرياضية للأندية المحلية على الصعيد الدولي.