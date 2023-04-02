احباط هجوم ارهابي في الصومال

احباط هجوم ارهابي في الصومالاحبط الجيش الصومالي، السبت، هجوم شنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي على قاعدة للجيش الصومالي في منطقة باي جنوب مقديشو.

ونقلت وكالة "مستقبل ميديا الإخبارية"، عن مصادر امنية قولها ان 14 مسلحاً،شنوا هجوم على قاعدة عسكرية للجيش.

واضافت أن الاشتباك وقع على بعد 4.3 ميلا جنوب مدينة بيدوة، حيث قتلت القوات الصومالية جميع المسلحين الذين شاركوا في الهجوم على معسكر الجيش.

وتكثّف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضدّ مواقع "حركة الشباب" الإرهابية، ضمن استراتيجيّة أمنية شاملة، أكّدت العمل عليها مختلف المؤسسات الرسمية في البلاد.