إصابات بالاختناق جراء اعتداء للاحتلال الإسرائيلى على استاد فلسطينى

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبى الفريقين والمشجعين فى المدرجات بالاختناق، بينهم أطفال.
وأضافت المصادر أن قنابل الغاز السام طالت غرف الملابس خلال تواجد لاعبى الفريقين بين شوطى المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، الذى كان متواجدا فى الاستاد، إن استهداف اللاعبين والجمهور بقنابل الغاز السام المسيل للدموع هو وصمة عار فى جبين الاحتلال الإسرائيلى.
وأكد أن الاتحاد الفلسطينى سيتواصل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوى وكل الاتحادات الوطنية فى العالم، لوضع حد لهذا الإرهاب الذى يمارسه الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.
وأضاف أن هذه الجريمة جزء من سلسلة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، مشيرا إلى أنها دليل يفترض أن يشكّل أساس لمواجهة ما يحصل بحق الشعب والرياضة الفلسطينية من إجرام.
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