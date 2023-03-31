العراق يوافق على تجديد مذكرة تفاهم تزود الأردن بالنفط الخام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 31 مارس 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- وافق العراق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة الثلاثاء.

ووفق ما خلص له اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، أقر المجلس "توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط في جمهورية العراق، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولمدة سنة واحدة، بدءاً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة النفط".

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول عام 2021.

وتقوم المملكة بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويلتزم الأردن بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

وبلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول 2022، نحو 3 ملايين برميل تم نقلها بواسطة 11565 صهريج عراقي وأردني بحسب ما ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تشرين الثاني الماضي.