نقل بابا الفاتيكان إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن البابا فرنسيس عاود ذهابه إلى مستشفى "جيميلى" فى روما التى دخلها آخر مرة عام 2021 لإجراء بعض العمليات الجراحية المعوية، والتى يعتقد أنه تعافى منها.

ولم يقدم الفاتيكان أى تفاصيل، بما فى ذلك المدة التى سيبقى فيها البابا البالغ من العمر 86 عامًا فى المستشفى.

لكن بيانًا من المتحدث باسمه ماتيو برونى، أشار إلى أن فرنسيس قد يبقى طوال الليل على الأقل، لأنه وصل ظهر اليوم فقط.

وجاء فى البيان المكون من سطر واحد: "لقد كان البابا فى جيميلى منذ ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات المجدولة مسبقًا".