يحمل مواد خطيرة.. خروج قطار مكون من 70 عربة عن مساره بأمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 08:23 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع حادث قطار جديد في ولاية نورث داكوتا الأمريكية، نتج عنه خروج 31 عربة عن القضبان كانت تحمل مواد خطرة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية: "خرج قطار مكون من 70 عربة عن مساره، وتسربت المنتجات النفطية المستخدمة في تصنيع الأسفلت".

ووقع الحادث في مقاطعة ريتشلاند بالقرب من ويندمير بولاية نورث داكوتا الأمريكية.

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وفقا للسلطات المحلية، خرج إجمالي 31 عربة عن القضبان.

وأوضحت أنه لم يصب أحد بأذى نتيجة للحادث.

وأشارت إلي أن عمال الإنقاذ بدأوا في تنظيف المنطقة، والتي من المتوقع أن تستغرق من 7 إلى 10 أيام.