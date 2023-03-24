العالم اليوم - عدد السياح بتركيا يقفز 21.4% في فبراير

انتم الان تتابعون خبر عدد السياح بتركيا يقفز 21.4% في فبراير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 03:22 مساءً - ارتفع عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في فبرير الماضي بنحو 21.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.87 مليون في فبراير.

وبلغ عدد الزائرين الأجانب 1.54 مليون في فبراير 2022 و حوالي 538 ألف في فبراير 2021.

ووفقا للبيانات فإن الروس والبلغار والألمان تصدروا قائمة الزوار الأجانب إلى تركيا في فبراير الماضي الذي ضرب البلاد خلاله الزلزال الكبير.

وكانت الأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة لها في فبراير وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى سيكبد تركيا خسائر بأكثر من 100 مليار دولار.

أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي زادت بنحو 1.4 مليار دولار إلى 19.99 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهي في 17 مارس.

ودخلت وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية إلى حسابات البنك المركزي التركى الأسبوع الماضي، فيما تعمل أنقرة والرياض على إعادة توطيد العلاقات.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات في السوق فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر عام 2021. وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في عام 2021.