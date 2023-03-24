بايدن يبحث 3 ملفات مهمة فى أول زيارة رسمية إلى كندا

جدة - نرمين السيد - جاءت ملفات الصين، والوظائف والنمو، والمعادن الهامة، ومكافحة تغير المناخ، إلى جانب شبكة الدفاع الجوى القارية المشتركة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى صدارة أجندة الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال أول زيارة رسمية له إلى كندا منذ فوزه بالرئاسة قبل أكثر من عامين.





وبدأت زيارة بايدن التى تستغرق يومين باجتماع مع ممثلة الملك فى كندا، الحاكمة الجنرال مارى سيمون، التى استقبلت الرئيس أثناء نزوله من طائرته فى العاصمة أوتاوا، مساء أمس الخميس.

ويشمل جدول أعمال بايدن المخطط لها فى كندا إلقاء خطاب أمام البرلمان اليوم الجمعة وسلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، جستن ترودو، ومسؤولين كنديين آخرين رفيعى المستوى، كما سيلتقى مع زعيم المعارضة بيير بويليفر، إلى جانب حضوره وزوجته حفلا لتناول العشاء فى متحف الطيران والفضاء.

وقال ترودو للصحفيين يوم أول أمس الأربعاء إن الاثنين سيناقشان العديد من الموضوعات، مشيرا إلى موضوعات تشمل الصين، والوظائف والنمو، والمعادن الهامة، ومكافحة تغير المناخ، والاستمرار فى بناء اقتصاد عبر القارة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندى فى بيان سابق، أن الزعيمين سيبحثان أيضًا التعاون فى العمل المناخى والاقتصاد، وقال ترودو فى بيان: "كندا والولايات المتحدة حليفان وجارتان، والأهم من ذلك، صديقان".. "أتطلع إلى الترحيب بالرئيس بايدن فى كندا."

كما تشمل المحادثات تحديث شبكة الدفاع الجوى القارية المشتركة، والتى عادت إلى دائرة الضوء بعد ظهور بالون مراقبة صينى مشتبه به حلّق فوق كندا والولايات المتحدة الشهر الماضى.

وكانت حكومة ترودو قد وجدت أيضا أرضية مشتركة مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن الهجرة غير النظامية، حيث اقترب الجانبان من إعلان إغلاق طريق روكسهام على الحدود الكندية الأمريكية، واتفقت أوتاوا مع واشنطن على استقبال عدد معين من المهاجرين عبر القنوات الرسمية، لكن التفاصيل الدقيقة للاتفاق لم تُعرف بعد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس الأمريكى إلى أوتاوا أم بعدها بوقت قصير.