العالم اليوم - بالفيديو.. حمار وحشي هارب يتجول في شوارع مدينة سول

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حمار وحشي هارب يتجول في شوارع مدينة سول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 09:22 صباحاً - أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لحيوان حمار الوحش يتجول في الطرق المزدحمة بمدينة سول لساعات قبل إعادته لحديقة الحيوان التي هرب منها.

ورصد سيرو وهو يركض عبر حي جوانججين في سول وسط حركة مرور كثيفة، وبين أزقة الأحياء السكنية.

تمت الاستعانة برجال الإطفاء الذين تمكنوا من إعادته إلى حديقة الحيوان التي هرب منها شرق سول.

ووفقا لمركز الإطفاء في جوانججين، تلقى الضباط التقرير الأول في الساعة 3:43 بعد الظهر، حول حمار وحشي يتجول بحرية حول المنطقة.

قال مسؤول من المحطة لشبكة "سي إن إن" إن عمال الإطفاء تمكنوا من محاصرة الحيوان بانتظار وصول المسؤولين في الحديقة.

ووصل فريق أرسلته حديقة الحيوان بعد حوالي نصف ساعة لإعطائه سبع جرعات من مرخيات العضلات التي أدت في النهاية إلى تهدئته، ثم تم إرجاعه على متن سيارة إلى الحديقة.